Fiscais do Procon estão levantando os preços, para garantir mais segurança aos consumidores - Foto Fernanda Gama/Divulgação

Fiscais do Procon estão levantando os preços, para garantir mais segurança aos consumidores Foto Fernanda Gama/Divulgação

Publicado 20/11/2024 14:53

Campos - do valor de produtos para induzir o consumidor a falso desconto na Black Friday

Campos – A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Campos dos Goytacazes (RJ) está atenta aos preços dos produtos geralmente mais procurados durante as vendas da Black Friday, para evitar possível golpe que possa induzir o consumidor a pensar estar comprando com descontos satisfatórios.

A fiscalização monitora, visando coibir reajustes propositais agora, para queda no próximo dia 29, quando acontece a Black Friday. “O monitoramento tem por finalidade inibir os fornecedores de aumentarem os preços dos produtos para baixarem no final do mês”, reforça o secretário executivo do Procon, Carlos Fernando Monteiro.

“O trabalho realizado pelas equipes de fiscalização é de extrema importância para garantir a segurança dos consumidores”, realça o secretário explicando que a ação acontece há algumas semanas: “Estamos registrando os preços dos produtos, e, nas vésperas da Black Friday, retornamos para ver se eles aumentaram o valor para depois dizer que diminuíram, o que é uma prática ilegal”.

O Procon segue de olho para inibir e evitar golpes”, explicou o secretário.

Considerada uma das datas mais importantes do ano para os lojistas, a Black Friday é uma grande promoção que surgiu nos Estados Unidos, realizada no dia seguinte ao tradicional feriado de Ação de Graças. No Brasil, acontece, tradicionalmente, na última sexta-feira de novembro, com uma proposta de venda de produtos com preços mais baixos.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), a expectativa é de que os descontos possam chegar a até 80%. Na opinião do presidente da entidade, Maurício Cabral, a Black Friday entrou no gosto dos brasileiros: “A projeção é de que as vendas cresçam neste período cerca de 9%, comparadas com as registradas no mesmo período do ano passado”.