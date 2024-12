Entre as atividades da inauguração, houve roda de capoeira, com a participação de Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

Entre as atividades da inauguração, houve roda de capoeira, com a participação de Wladimir Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/12/2024 18:36

Campos – “Não realizamos apenas uma obra com novo assoalho, pintura, iluminação de LED e placar eletrônico; mas, um sonho sonhado junto com nossa comunidade esportiva”. A declaração do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, é focada na inauguração do novo Ginásio Poliesportivo Waldir Pereira na sede da Fundação Municipal de Esportes (FME).

A unidade funciona nas antigas instalações da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), adquiridas na década de 1990 na gestão do então prefeito Anthony Garotinho, e foi totalmente reestruturada. A solenidade aconteceu na noite dessa sexta-feira (20). Foram investidos R$ 737.772,12 e a revitalização abre oportunidade para novas modalidades no programa municipal Esporte Vida.

O prefeito destaca que o espaço - que leva o nome de Waldir Pereira, Didi Folha Seca - é uma homenagem ao legado de um dos maiores ícones da cidade, que brilhou no futebol brasileiro e mundial. “O propósito é promover a interação social e desenvolvimento físico e mental por meio das atividades esportivas”.

Durante os dois anos em que atuou como deputado federal, Wladimir destinou emendas parlamentares para as obras de recuperação do ginásio: “Eu queria muito inaugurar esse espaço, que é o maior Ginásio Esportivo Público do Estado do Rio. Ele também fez parte da minha infância, da minha adolescência”.

VILAS OLÍMPICAS - O prefeito lembra que quando assumiu a prefeitura, o ginásio estava abandonado, servindo como lugar de entulhos. “Me sinto feliz por entregar esse equipamento que é o único ginásio público da cidade de Campos e, por isso, tem uma importância muito grande para toda a comunidade”, realça.

Pais, crianças e adolescentes assistidos pelos núcleos do Programa Esporte Vida prestigiaram a solenidade. Por meio do programa, a FME assiste a 15 mil famílias que. A expectativa é de que os assistidos passem a participar de outras modalidades esportivas.

Para a próxima gestão, Wladimir anuncia que concluirá as obras de mais três Vilas Olímpicas. Na atual gestão, ele recuperou e entregou sete, que estão em pleno funcionamento, e iniciou a construção de três. No novo ginásio, o piso da quadra poliesportiva, que tem dimensões oficiais, foi substituído e recebeu novas ripas de madeira de lei e pintura adequada para os esportes.