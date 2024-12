Antônio Filho mantém montagem do presépio, com peças de coleção iniciada em sua infância - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 20/12/2024 20:06

Campos – O espírito natalino exteriorizado pelo jornalista Antônio Filho, quando ainda criança, é alimentado na reprodução da cena do nascimento do Menino Jesus (símbolo do real sentido do Natal), por meio da montagem de um presépio criado com peças de Playmobil.

A constatação já é tradição familiar. Antônio, 38 anos, mora em Campos dos Goytacazes (RJ), onde exercita talento e dedica parte do seu tempo à Secretaria de Cultura. Ele é colecionador dos famosos bonequinhos, desde a infância e desde 2011 monta o interessante cenário, sempre com novas peças adquiridas a cada Natal.

O jornalista tinha oito anos, quando conheceu os bonequinhos: “Ganhei minha primeira caixa de Playmobil há exatos 30 anos, no Natal de 1994, de presente da minha mãe, Isaura Oliveira. Em 2011, ao saber da coleção com temas natalinos, comprei as primeiras caixas e, partir de então, comecei a investir em novidades, justamente para fazer o cenário crescer”.

Antônio ressalta que quem gosta de Playmobil, sabe da alegria de montar situações com os bonequinhos sorridentes. O gosto pelo hobby é tanto, que o jovem não mede esforços para investir na importação das peças, via internet. Mas a veia criativa voltada para o período máximo da Cristandade não pulsa somente inspirada no presépio.

Desde 2015, o jornalista também passou a montar uma Casa de Natal, na qual são reproduzidas cenas de confraternização no estilo brasileiro, com famílias reunidas. Embora sejam montagens que realçam seu talento, Antônio não as expõe ao público; são liberadas apenas a familiares em espaço especial da residência do artista.

Ainda sobre a Casa de Papai Noel, o jornalista conclui: “No cenário, o destaque é a visita de Papai Noel, levando presentes para as crianças, ao lado de uma árvore de Natal com pequenas lâmpadas. Fabricados na Alemanha, os bonecos Playmobil completaram 50 anos, em 2024”.