Tolentino assegura que desconhece articulações para Venda do Americano e anuncia parcerias chinesas Foto Divulgação

Publicado 17/12/2024 17:04

Campos – Na busca de alternativas para fazer o Americano, tradicional clube de Campos dos Goytacazes, brilhar na elite do futebol do Rio de Janeiro, o presidente Tolentino Reis passou uma semana no Chile articulando parcerias. Mas encontra uma polêmica no retorno, envolvendo informação de que o alvinegro campista estaria sendo vendido.

As especulações acontecem há algum tempo; porém, ganharam repercussão nessa segunda-feira (16), com divulgação em sites e redes sociais de que a tratativa estaria acontecendo através do Conselho Deliberativo. Tolentino diz que desconhece qualquer comunicado oficial e não-oficial a respeito de da compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Americano.

“Minha proposta é criar para o clube a sua própria SAF, uma vez que o futebol, além de amor, é um negócio e precisa de meios para se subsidiar”, pontua o presidente. Ele afirma que a gestão não mede esforços para colocar o alvinegro na elite carioca, da forma certa e da maneira que o torcedor campista merece.

“Não haverá venda do Americano. Todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas nesse momento para que essa situação seja controlada da melhor forma possível”, garante Tolentino. Sobre a viagem ao Chile, o presidente comenta que foi para buscar novas possibilidades de acordos e já há parcerias de sucesso alinhavadas com times da primeira e segunda divisão chilena.

Segundo Tolentino, o Americano já começa a temporada de 2025 com novidades. “Firmadas as alianças, seis atletas da base serão emprestados para o time profissional de cada um dos times chilenos parceiros, por um contrato de doze meses. Os atletas de base do são ativos principais do clube e a meta é render ao máximo o investimento nesses jovens”.

NEGOCIAÇÕES - O presidente adianta que, além da negociação com os chineses, mais quatro atletas serão emprestados ao Resende, com possibilidades de serem negociados com o Villarreal da Espanha, que é o parceiro estratégico do clube da região sul do estado do Rio.

Os contatos no Chile foram mantidos com representantes do Corporación Club de Deportes Santiago Morning; Club Deportivo San Marcos de Arica; Club Deportivo O'Higgins; Club Universidad de Chile; Unión Española; e Club Deportivo Palestino. Para dar suporte às iniciativas, Marco Aurélio Maria de Oliveira acaba de assumir o cargo de Gerente de Expansão Internacional do Americano.

"Essa colaboração não apenas reforça a grandeza do futebol sul-americano, mas também abre portas para oportunidades estratégicas, como a venda e empréstimos de jogadores, além de fortalecer a gestão de talentos, nosso foco principal”, justifica Tolentino realçando: “Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo com o Americano desde que a nossa gestão começou”.