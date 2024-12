Wladimir homenageou a mãe, Rosinha Garotinho, citando trecho de uma música de Djavan - Foto Divulgação

Wladimir homenageou a mãe, Rosinha Garotinho, citando trecho de uma música de Djavan Foto Divulgação

Publicado 16/12/2024 23:10

Campos – Reeleitos com votação histórica no dia seis de outubro (192.232 - 69,11% dos votos válidos), o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, e o vice, Frederico Paes, foram diplomados na tarde-noite desta segunda-feira (16), juntamente com os 25 vereadores e suplentes. Wladimir homenageou a mãe, ex-prefeita Rosinha Garotinho.

Após resumir realizações da sua atual gestão o prefeito destacou: "Anos atrás, quando minha mãe tomou posse como prefeita de Campos, ela citou Djavan neste mesmo lugar em que estou hoje. Vou repetir: 'Se eu tivesse mais alma pra dar eu daria’. isso pra mim é viver".

A cerimônia do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do município aconteceu no Teatro Trianon, aberta ao público. Os diplomados (à exceção dos suplentes) serão empossados no dia primeiro de janeiro, na Câmara Municipal (para mandato de 2025 a 2028), após a eleição da mesa executiva do Legislativo.

Wladimir ratificou declaração dada em outubro, depois de confirmada a reeleição: “Meu sentimento é de gratidão, principalmente pela votação, a maior que um homem público já teve no nosso município. A população reconheceu o nosso trabalho, o nosso esforço. Queremos avançar ainda mais e vamos avançar”.

Quanto à eleição para a mesa executiva da Câmara, dois membros da bancada governista anunciam a pretensão de concorrer à presidência: Fred Rangel e Juninho Virgílio. Há expectativa de que um possa recuar para que seja formada chapa única. Wladimir disse que para ele é difícil interferir.

MESMA LINHA - “São dois amigos meus, tenho gratidão pelos dois; o que for eleito a Câmara estará bem servida”, ressaltou o prefeito. Frederico Paes seguiu a mesma linha do prefeito: “Meu sentimento é de dever cumprido; mas ainda temos muitos desafios. Planejamos muitas coisas na administração que estamos concluindo; porém há algumas que não conseguimos entregar. Queremos entregar uma cidade ainda melhor”.

A diplomação foi presidida pelo juiz eleitoral Leonardo Cajueiro: "Eu acompanho as eleições desde 2006 e esta de 2024 foi a mais tranquila que eu pude conduzir em um município que historicamente e infelizmente tem uma reputação nacional de grandes disputas e nem sempre das mais transparentes. Esta foi a melhor eleição que eu conduzi em toda a minha carreira”, discursou Cajueiro.

O magistrado parabenizou a todos que participaram do processo eleitoral: “Quero parabenizar a todos, sejam eleitos ou não eleitos, diplomados ou não; parabenizo-os pelo respeito e pela boa conduta ao longo do processo eleitoral". Convidado pelo juiz a discursar, Wladimir optou por ler trecho de uma carta que escreveu para a ocasião.

"Foi a maior honra da minha vida e teria sido na vida de qualquer homem público, ter sido eleito com a maior votação da história de Campos. Cidade que eu amo e amo trabalhar pelo povo". Os vereadores Igor Pereira e Bruno Vianna, que estarão nas suplências, não compareceram à diplomação.