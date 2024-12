Os pacotes de cigarros estavam sendo transportados em um veículo de carga - Foto PRF/Divulgação

Publicado 13/12/2024 16:25

Campos – Setenta caixas de cigarros com indícios de falsificação foram apreendidas por uma equipe da Polícia Rodoviária (PRF), na manhã dessa quinta-feira (12) em Campos dos Goytacazes (RJ). Material e condutor do veículo foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro, que investiga o caso.

A abordagem aconteceu, às 10h30, no quilômetro 78 da BR 101. O produto estava sendo transportado em um veículo de carga interceptando por agentes da PRF, durante fiscalização de rotina.

O motorista apresentou nota fiscal; porém, os policiais constataram indícios de falsificação. Eles fizeram pesquisa no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e constataram que a embalagem dos produtos não correspondia à aprovada pelo órgão.

De acordo com a assessoria de imprensa da PRF, “diante das irregularidades encontradas, o veículo, o condutor e a carga foram encaminhados à sede 134ª Delegacia de Polícia a Civil, onde a ocorrência foi formalmente apresentada e a carga apreendida”.