Publicado 11/12/2024 18:59

Campos – “O estado do Rio tendo sua saúde financeira em dia também ajuda os municípios”, avalia o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, que acompanha votação de programa de renegociação de dívidas dos estados, em Brasília, onde se encontra, pela quarta vez este ano, em busca de mais recursos para o município, nas áreas da agricultura e saúde.

Wladimir viajou nessa terça-feira (10), para cumprir várias agendas com foco no desenvolvimento. Ele acompanhou, nesta quarta-feira (11), na Câmara dos Deputados, a votação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), com previsão de juros menores e parcelamento do saldo em 30 anos.

A pauta do dia do prefeito inclui reuniões nos Ministérios da Agricultura, da Saúde e encontros com parlamentares: “Acompanhei a votação do Propag, que é o programa de renegociação das dívidas dos estados com o governo federal. Esse é um projeto muito importante para o Rio de Janeiro, que tem uma dívida imensa, praticamente impagável, com a União. E é muito importante a aprovação, porque o estado do Rio, tendo sua saúde financeira em dia, ajuda os municípios também a manter sua saúde financeira em dia”, enfatiza o prefeito.

Substitutivo do relator, deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), o texto foi aprovado por 413 votos contra quatro. A medida acrescenta benefícios, principalmente para estados já devedores e participantes de planos atuais de regularização de dívidas. Consta do Projeto de Lei Complementar (PLP) 121/24, do Senado, que foi alterado pelos deputados e retorna para nova votação dos senadores.

FOCOS PRINCIPAIS - Além de articular por novas emendas parlamentares, Wladimir tem audiência no Ministério da Agricultura. O assunto é a construção do novo Centro de Abastecimento de Campos (Ceascam), visando transformar o município em importante entreposto de distribuição e comercialização de alimentos, com estrutura para atender a todo o norte/noroeste do estado.

De acordo com Wladimir, o projeto faz parte do próximo plano de governo, como proposta de beneficiar cerca de 50 mil produtores rurais de toda a região. Só em emendas parlamentares, Wladimir já havia conseguido R$ 12 milhões, em novembro do ano passado, para o Ceascam, projetado em área de cerca de 260 mil metros quadrados, em Guarus, onde funcionou o antigo Ceasa.

Quanto à reunião no Ministério da Saúde, cuidará do aumento do teto de custeio do Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), que é repassado através do governo federal. Em investida feita junto a parlamentares da bancada fluminense no início do ano, Wladimir conseguiu, por meio de emendas parlamentares, mais de R$ 12 milhões para a Saúde.