O participante do curso é preparado, gratuitamente, para desenvolver a profissão no mercado de trabalho Foto Divulgação

Publicado 10/12/2024 19:07 | Atualizado 10/12/2024 19:07

Campos - Qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica estão garantidos, através do Programa Autonomia e Renda Petrobras. O lançamento do edital aconteceu nesta terça-feira (10), em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) SENAI SESI, com oferta de 190 vagas gratuitas.

A iniciativa vale para 2025, com inscrições abertas até 23 de dezembro nas unidades Firjan SENAI SESI de Campos dos Goytacazes e Macaé, ao norte do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Souza Levigard, os participantes poderão se candidatar a cursos de qualificação profissional, com durações que variam entre quatro e oito meses, e a cursos técnicos, com duração que pode chegar a 18 meses.

Em Campos, as vagas disponíveis são de montador de andaime, formas e escoramento, pintor industrial. Já em Macaé as oportunidades estão disponíveis para almoxarife de obras, caldeireiro, desenhista mecânica, sinaleiro amarrador, mecânico de máquinas industriais e segurança do trabalho.

Marcela Souza explica que, além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária de 60 horas/aula de oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade. Ela aponta os pré-requisitos para o ingresso no programa.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, possuir a escolaridade mínima exigida por cada curso, ser morador das áreas de abrangência da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade social, conforme determinado pelo edital. A seleção será por meio de sorteio eletrônico. É prevista a concessão de bolsas-auxílios de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais.

FREQUÊNCIA EXIGIDA - “Essas bolsas de estudo são parte importante do programa para que a pessoa não desista do curso no meio do caminho”, pontua a gerente de projetos realçando que outro destaque é o fornecimento diferenciado de bolsa-auxílio para mulheres com filhos pequenos, visando contribuir para que elas possam contar com um apoio para as crianças enquanto estão estudando.

Para garantir a bolsa durante todo o período do curso é necessário cumprir o mínimo de 75% de frequência mensal. “Vale destacar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas transgêneros, transexuais e travestis, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, refugiados e pessoas com deficiência”, aponta Marcela.

Eliane Damasceno, gerente de Responsabilidade Social da Firjan SESI, comenta que o programa tem como foco a inclusão social e o olhar para esses grupos minorizados. “Junto à Petrobras, queremos proporcionar melhores condições de empregabilidade, de qualidade de vida e, consequentemente, autonomia financeira. O nosso objetivo é contribuir com as necessidades do setor de Energia e possibilitar que os participantes enxerguem oportunidades de trabalho nos próprios territórios”, resume. Mais detalhes: www.autonomiaerenda.com.br.