As ações tiveram início na manhã desta quarta-feira, através da "Operação Ostentação/Luxo sob suspeita" Foto 134ª DP/Divulgação

Publicado 04/12/2024 10:30

Campos – “Operação Ostentação/Luxo sob suspeita”, da Polícia Civil, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpre 14 mandados de busca e apreensão em Campos dos Goytacazes nesta terça-feira (4). Entre os crimes investigados estão estelionato, lavagem de dinheiro, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, além de golpes virtuais.

De acordo com a delegada titular da 134ª Delegacia de Polícia, Carla Tavares, as investigações acontecem desde o dia 19 de setembro. Naquela oportunidade, foi levantado que pessoas de uma mesma família (e algumas a eles ligados por afinidade) estavam aplicando golpes financeiros e adquirindo bens e serviços de luxo.

“Apurou-se que os criminosos ostentam uma vida de riqueza em redes sociais, tudo isso com o provento do crime e, ainda, adquirindo veículos em leilão, utilizando peças de origem espúria para montagem desses veículos, com revenda por valores astronômicos, gerando lucros significativos”. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos.

Os endereços estão localizados no Parque Calabouco, Jardim Carioca, Parque Vicente Gonçalves Dias, Parque Guarus, Parque São Caetano, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Helena, Parque Alvorada, Parque São Bendito. De acordo com a delegada, “já foi identificada, no subdistrito de Guarus, uma empresa de reciclagem, possivelmente de fachada, usada para dissimular a origem dos bens ilícitos”. Até o momento, não foi registrada nenhuma prisão.

O Caeco/MPRJ enfatiza que a investigação também apura a atuação do grupo em crimes de estelionato, praticados por meio de golpes virtuais: “Os investigados exibem um estilo de vida extravagante, ostentando joias e itens de ouro frequentemente mostrados nas redes sociais, além de possuírem carros de luxo importados”, confirma, citando que um dos investigados é proprietário de veículo BMW avaliado em R$ 225 mil, registrado em nome de uma empresa da qual é sócio.