Wladimir defende que a maioria dos 25 mil empregos previstos seja ocupada pelo interior do estado Foto Divulgação

Publicado 03/12/2024 19:21

Campos – Um investimento de R$ 120 bilhões programado pela Petrobras na Bacia de Campos em exploração e produção de petróleo e gás natural foi ressaltado pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, nesta terça-feira (3), durante o Connex-E Summit Preparatory, no Sesi Guarus.

O evento do setor energético foi realizado pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), da qual Wladimir é presidente, reunindo autoridades e lideranças do setor produtivo na área das energias de óleo e gás, eólica, eólica offshore, fotovoltaica e hidrogênio em nível nacional. A expectativa é de que a Bacia de Campos contribua para que a região norte seja transformada em um “Novo Eldorado” em investimentos.

A reboque dos investimentos anunciados estão previstos 25 mil postos de trabalho. Wladimir defende articulação para que a maioria seja ocupada por trabalhadores do interior do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito destaca o seminário como fundamental para discutir o futuro do setor energético e defende que não se perca o foco do que para as novas energias que estão surgindo, citando como exemplo o hidrogênio verde.

Trata-se de um elemento considerado mais leve e simples chamado de “combustível do futuro”, em razão do papel que pode ter na transição energética, adotado pelo Porto do Açu, em São João da Barra. Outro exemplo apontado pelo prefeito é contrato assinado entre a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro), de Campos, e a ZEG Biogás.

A partir de então, será construída a primeira planta de biometano do norte fluminense, situada no parque industrial da usina. A iniciativa tem potencial para transformar o município em pioneiro na produção de combustível renovável a partir de resíduos agroindustriais, com previsão de implantação em 2026. O investimento aproximado é de R$ 60 milhões a ser realizado pela ZEG Biogás.

NOVO ELDORADO - O secretário executivo da Ompetro, Marcelo Neves (também secretário de Petróleo, Energia e Inovação Tecnológica do município), pontua que a região norte irá se tornar, nos próximos cinco anos, o “Novo Eldorado”, com grande potencial de desenvolvimento, com os investimentos previstos na área das energias de óleo e gás, eólica, eólica offshore, fotovoltaica e hidrogênio.

Sobre os investimentos anunciados pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Marcelo Neves comenta: “São investimentos em projetos, principalmente, no complexo de Marlim, que contempla vários campos, e uma das principais receitas para o Estado do Rio e seus municípios. Além disso, teremos grandes investimentos na área de tecnologia para otimizar os campos”.

O secretário lembra que, no setor de energia eólica, uma das potencialidades do litoral do Estado do Rio, existe estimativa de que podem ser gerados até 10 GWatts (gigawatts) de energia eólica. “Isso representa investimentos em torno de R$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos nestes projetos de geração de energia eólica e eólica offshore”, realça.

Outro ponto relevante apontado por Neves é Campos ser a segunda cidade do estado em geração elétrica fotovoltaica, com proposta de investimentos de R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos em geração deste tipo de energia: “É um município que tem muitas vantagens, por isso, é hoje a segunda cidade do estado neste tipo de geração de energia”.

GRANDE POTENCIAL - Na opinião do secretário, Campos tem índice solarimétrico muito favorável, custo da terra acessível com relevo plano: “Ou seja, uma série de vantagens que favorecem esse tipo de geração de energia”. Ele assinala que o Estado do Rio é um dos principais polos do setor de hidrogênio no país.

“Nesta área, a Petrobras prevê, por exemplo, em torno de R$ 500 milhões nos próximos cinco anos, e é considerada uma das principais fontes de energia renovável do futuro”, relata Neves acentuando: “Na nossa região de Campos e adjacências, como São João da Barra, no Porto do Açu, já começa a ser executado um megaprojeto com potencial enorme para os próximos anos”.

Com toda riqueza energética, o secretário contabiliza que somados os investimentos para os próximos cinco anos, “ultrapassa os R$ 150 bilhões previstos para o Estado do Rio, sendo que o norte fluminense será a região que mais vai receber investimentos no país, se transformando em um ‘Novo Eldorado’ de investimentos no país, ou seja, uma região com grande potencial de desenvolvimento no país”.