Renovação de matrícula para alunos que já pertencem à rede será encerrada na próxima sexta-feira Foto Mauro Antônio/Divulgação

Publicado 27/11/2024 17:13 | Atualizado 27/11/2024 18:07

Campos – Quem desejar se matricular pela primeira vez na rede municipal de ensino, em Campos dos Goytacazes (RJ), tem até 20 de dezembro para fazer o procedimento. O processo de inscrição foi iniciado nesta terça-feira (26), de forma on-line pelo site da Educação postado no portal da prefeitura. Também há a opção WhatsApp (22) 981770553, visando facilitar candidatos com dificuldade de acesso à internet.

O coordenador de Processamento de Dados e Matrículas da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Francisco Junior, orienta que, no ato da inscrição da pré-matrícula, são disponibilizados aos candidatos cinco opções de unidades escolares próximas ao endereço inserido no cadastro e eles deverão escolher três opções.

“A divulgação dos alocados da pré-matrícula acontecerá a partir de 14 de janeiro de 2025 e a efetivação da matrícula dos alunos novos vai de 21 de janeiro a quatro de fevereiro”, ressalta Junior. Ele lembra que a renovação de matrícula para alunos que já pertencem à rede municipal será encerrada na próxima sexta-feira (29).

“O aluno que já está na nossa rede participa do processo na própria unidade, caso tenha o ano de escolaridade desejado para a continuidade dos estudos”, enfatiza o coordenador explicando que, caso não tenha o ano de escolaridade, o aluno também participará do processo de encaminhamento na escola de origem e indicará três opções de unidade para onde deseja ser alocado.

“A divulgação dos alunos encaminhados será feita a partir de oito de janeiro. Já a efetivação da matrícula desses alunos que vão continuar na rede municipal deverá ser efetivada entre 13 de janeiro e 24 de janeiro do próximo ano”, pontua Junior, acentuando que quem desejar solicitar transferência de escola deverá ficar atento ao prazo, que vai de 27 de janeiro a 31 de janeiro.

CRONOGRAMA - “A divulgação da relação dos alocados na transferência será a partir de cinco de fevereiro e a efetivação da matrícula, neste caso, será entre 10 e 14 de fevereiro”. O coordenador aponta que o processo de matrícula para o ano letivo de 2025 para as unidades escolares começou em 11 de novembro.

“As vagas são para atender alunos de Educação Infantil em Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental e nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial”, relata Junior citando que as portarias com as orientações e a normatização do processo foram publicadas no Diário Oficial do município.

O cronograma definido pela secretaria é o seguinte: Renovação de matrícula (continuidade de estudos) - 11/11/2024 a 29/11/2024; Divulgação dos alunos encaminhados – A partir de 08/01/2025; Matrícula dos alunos que vão continuar na rede municipal – 13 a 24/01/2025; Cadastramento da pré-matrícula (alunos novos) - 26/11 a 20/12/2024.

E mais: Divulgação dos alocados da pré-matrícula - A partir de 14/01/2025; Matrícula dos alunos novos - 21/01 a 04/02/2025; Período de transferência - 27 a 31/01/2025; Divulgação da relação dos alocados na transferência - A partir de 05/02/2025; Matrícula dos alunos alocados na transferência - 10 a 14/02/2025.