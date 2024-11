A matriz produtiva de petróleo e gás natural da Bacia de Campos será o foco principal do evento da Ompetro - Foto Ag. Petrobras/Divulgação

Publicado 25/11/2024 15:16

Campos - Geração de mais de 25 mil empregos e investimentos superiores a R$ 130 bilhões previstos na área de petróleo da Bacia de Campos dos Goytacazes (RJ) serão detalhados durante o Connex-E Summit Preparatory, dia três de dezembro, no Serviço Social da Indústria (Sesi), em Guarus, no município.

O evento será realizado pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidida pelo prefeito Wladimir Garotinho, e envolverá especialistas e representantes do setor energético para discutir a matriz produtiva de petróleo, gás natural, energias renováveis e hidrogênio.

O secretário executivo da Ompetro, Marcelo Neves (também secretário de Petróleo, Energia e Inovação Tecnológica da Prefeitura de Campos) destaca que o Connex-E conta com apoio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Porto do Açu, Petrobras, petroleiras independentes, com participação de municípios associados, instituições, autoridades, parlamentares, empresas e outros.

“As inscrições são livres, condicionadas a vagas disponíveis, no site www.ompetro.com.br, orienta Neves assinalando que estarão em Campos expoentes de peso como Symone Araújo, diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da área específica de royalties e participações especiais.

PASSO IMPORTANTE - Estão confirmados, ainda, Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP); Marcio Felix, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP); Paulo Emílio Valadão de Miranda, Associação Brasileira de Hidrogênio (ABH2); Rodrigo Lopes Sauaia, presidente da ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

Marcello Cabral, diretor da ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), também é presença garantida. Neves explica que a diretriz do prefeito Wladimir Garotinho é a de expandir a participação dos municípios associados e da sua participação no cenário nacional sobre os temas que afetam diretamente os municípios produtores e recebedores de royalties.

“O Connex-E é um passo importante para o setor energético brasileiro, que está prestes a entrar em um novo ciclo de investimentos”, acentua o secretário realçando: “A Petrobras, por exemplo, está finalizando o novo plano de negócios para o período 2025-2029, que prevê investimentos superiores aos US$ 22 bilhões no projeto da Bacia de Campos”.