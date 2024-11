O Café Riga é destaque nacional e foi finalista do Coffee of the Year pelo segundo ano seguido - Foto Adriana Crespo/Divulgação

O Café Riga é destaque nacional e foi finalista do Coffee of the Year pelo segundo ano seguido Foto Adriana Crespo/Divulgação

Publicado 21/11/2024 18:01

Campos – Um dos 150 melhores cafés do Brasil é produzido em Espera Feliz, região do Caparaó, Minas Gerais, com apoio do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), por meio do Programa Startup Campos, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com a TEC Incubadora.

Trata-se do Café Riga, sem agrotóxicos, uma iniciativa do produtor Daniel Coelho, também criador do chá da casca do café, chamado de Cáscara. Os dois produtos se tornaram uma empresa familiar consolidada. Coelho explica que o nome da empresa se deve ao fato de Riga ser a capital da Letônia, onde sua esposa, Bárbara Libeck, tem ascendência.

“Para nós do Café Riga tem sido muito importante receber esse auxílio do Programa Startup Campos, pois ajuda a gente no início do empreendimento, quando tempos muitos custos e poucos resultados”, ressalta o produtor acentuando: “Isso ajuda bastante a termos um investimento maior, para fazermos os testes, desenvolvendo os protótipos”.

Através da Secretaria de Comunicação (Secom), o produtor assinala as formações recebidas durante o período de incubação: “Sem contar todo o auxílio intelectual por parte dos mentores da TEC e as oportunidades que temos nos eventos e com os parceiros, como Sebrae, Porto do Açu e a própria prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. Eu venho da academia e, como professor, a gente não tem essa trilha empreendedora em nosso DNA”.

INSPIRADOR - O presidente da TEC, Henrique da Hora, detalha que os contemplados pelo programa têm obrigações nas escolas municipais, preparando uma nova geração de empreendedores: “É um programa que está servindo de exemplo para outros municípios. O Startup Campos é rico em seus objetivos, promove uma série de ações dentro das políticas públicas, inclusive o empreendedorismo inovador na sociedade”.

Henrique aponta ainda que o Startup Campos aproxima os empreendedores: “Ele leva os beneficiários para dentro das escolas municipais em oficinas, palestras, atividades que irão inspirar nossas crianças a repensar nosso território, desejar empreender e promover esse desenvolvimento regional”.

Na opinião de Henrique, uma educação plena e emancipadora prepara o cidadão para o mundo do trabalho, do qual faz parte o empreendedorismo inovador: “Nossas crianças estarão mais bem preparadas para exercer sua plena cidadania estando em contato com empreendedores tão inovadores quanto os que estão no Programa Startup Campos”.

A coordenadora do Startup Campos, Adriana Crespo, realça que o Café Riga foi finalista do Coffee of the Year (COY) pelo segundo ano seguido: “O Programa Startup Campos é um processo de seleção de bolsistas empreendedores para oferta de bolsas individuais no valor de R$ 2.500 pelos projetos selecionados no edital, que apresentarem alta capacidade de inovação e crescimento, com potencial para se transformarem em Startup”.