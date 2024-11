Encontro acontecerá na Câmara de Dirigentes Lojistas, no centro de Campos, das 14h às 17h - Foto Divulgação

Encontro acontecerá na Câmara de Dirigentes Lojistas, no centro de Campos, das 14h às 17h Foto Divulgação

Publicado 25/11/2024 10:56

Campos - Incentivos fiscais, recuperação de créditos tributários e planejamento empresarial e sucessório. Estes são os principais temas a serem debatidos na próxima quarta-feira (27), durante o Café Empresarial “Reforma Tributária: Impactos nos Municípios e nas Empresas Locais”, que o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) promove, em parceria com a Maleque Consultoria & Advocacia. Será das 14h às 17h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Os assuntos serão tratados pelos consultores Raphael Maleque Felicio e Rafael Ferraz. A iniciativa tem apoios da CDL, Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Associação das Indústrias da Codin (AIC), Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) e Sindicato das Indústrias de Cerâmica (Sindicer).

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, explica que a Reforma Tributária é uma questão que afeta diretamente a economia dos municípios, por envolver o fortalecimento da economia local e, principalmente, a qualidade de vida da população: “Convidamos todos os empresários para esse evento tão importante, que será gratuito”, incentiva.

Knust destaca que, além de esclarecer dúvidas, haverá esclarecimentos sobre o novo Código Tributário, que traz uma série de benefícios em relação a tributos federais, estaduais e municipais: “O tema é essencial, porque envolve a redistribuição de recursos, a simplificação de processos e a criação de um ambiente mais justo e competitivo para todos”.

Segundo Knust, uma diretriz do prefeito Wladimir Garotinho desde o início do governo é trabalhar em parceria com o setor produtivo no planejamento de ações que incentivem o desenvolvimento dos negócios, ajudando a gerar emprego e renda em Campos.