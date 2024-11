O Espaço do Empreendedor funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade Foto Divulgação - Foto Divulgação

Publicado 22/11/2024 16:37

Campos - Concentrando em um só ambiente diversos serviços para facilitar a vida de quem quer empreender, o Espaço do Empreendedor, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em Campos dos Goytacazes, lidera o ranking das Salas do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no estado do Rio de Janeiro.

Os dados mostram que, no acumulado do início do ano até o dia 19 de novembro, foram registrados 10.251 atendimentos a Microempreendedores Individuais (MEIs) no município no ranking das dez salas com maior movimento. Na sequência, aparecem Macaé (9.967), Niterói (9.374), Itaboraí (8.967), Volta Redonda (7.722), São Gonçalo (7.428) Nova Iguaçu (6.897), Nova Friburgo (6.446), Magé (6.388) e Paraíba do Sul (6.023).

Na avaliação do subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, o resultado é reflexo da política adotada pelo prefeito Wladimir Garotinho, que desde 2021 oferece todas as condições necessárias para que o cidadão de Campos possa empreender e prosperar, aumentando sua renda e criando postos de trabalho. Ele assinala que a maioria das vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil é gerada nos pequenos negócios.

“Nosso desafio é continuar crescendo para que Campos se desenvolva cada vez mais, com oportunidades para quem precisa”, realça Knust. O Espaço funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. “Quem trabalha por conta própria e deseja se formalizar consegue se tornar MEI com rapidez e sem burocracia”, afirma o subsecretário.

Knust explica que, ao se formalizar, a pessoa passa a ter acesso a diversos benefícios e facilidades, “como a possibilidade de emitir notas fiscais, comercializar com empresas e com o poder público, ter acesso a empréstimos com taxas de juros facilitadas e receber benefícios do INSS, como aposentadoria, entre outras vantagens”. Há ainda eventos para auxiliar os microempreendedores a alavancar seu próprio negócio.

“Nas sextas-feiras, das 9h às 11h, com apoio do Sebrae, uma palestra gratuita orienta os MEIs sobre seus direitos e deveres e esclarece dúvidas sobre a emissão de documentos”, aponta o subsecretário acentuando que, periodicamente, a secretaria também promove palestra sobre temas específicos, como fluxo de caixa, precificação, atendimento ao cliente, meios de pagamento eletrônico para pequenos negócios, uso do WhatsApp Business e utilização das redes sociais.