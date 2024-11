Ao anunciar premiação, Wladimir parabeniza atuação de todos os profissionais da rede municipal - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 25/11/2024 12:30 | Atualizado 25/11/2024 12:30

Campos – Cerca de 20 dias depois de ter sido destaque no estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM), que apresenta as maiores evoluções e melhores posições recentes das cidades nas áreas específicas para a qualidade de vida da população, entre os anos censitários 2010-2011 e 2022-2023, a Educação da rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) é considerada Selo de Ouro pelo Ministério da Educação (MEC), com nota máxima em boas práticas e incentivo à alfabetização.

A distinção acontece por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB) e foi anunciada, sábado (23), pelo prefeito Wladimir Garotinho, em suas redes sociais. Ao comemorar, ele parabeniza todos os profissionais envolvidos – professores, diretores, auxiliares e corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia: “Parabéns todos profissionais envolvidos na Educação de Campos”.

Wladimir considera mais uma vitória do governo na área da Educação: “Depois de um ano que obtivemos melhor nota do no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Fundamental I na rede pública, esse Selo Ouro vai coroar um trabalho que vem dando resultados concretos para nossa cidade. Educação ilumina vidas, educação transforma o futuro da cidade e da sociedade. Estamos no caminho certo”.

No início de novembro, o estudo DGM considerou os 5,4 pontos no Ideb alcançados pelo ensino da rede municipal campista para destacar o município na 73ª melhor posição entre os melhores municípios para se viver no Brasil; sendo a terceira melhor variação entre as 100 cidades a partir de 2021.

Na avaliação do DGM, o resultado decorreu do crescimento de 24,9 pontos percentuais da taxa de aprovação e do crescimento de 0,5 pontos na nota média dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Quanto à premiação do Selo Ouro, acontecerá em Brasília, em data a ser definida.

O prefeito pontua que a iniciativa é desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e visa reconhecer secretarias de educação municipais, estaduais e distritais com boas práticas no âmbito da política pública. “Neste ano, na primeira edição do Selo, o processo contou com a participação dos 26 Estados e do Distrito Federal, além de 4.578 municípios brasileiros. Isso representa mais de 82% do total de 5.570 de municípios de todo o país”, realça.