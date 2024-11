O estande da concessionária está instalado na entrada do evento para atender os participantes - Foto Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:13

Campos – O Instituto Federal Fluminense (IFF) realiza, nesta segunda-eira (25) e terça (26), a 7ª edição da Feira de Oportunidades, em Campos dos Goytacazes (RJ). Uma das participantes é Águas do Paraíba; com proposta de aproximar a empresa de estudantes e interessados que queiram ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

A concessionária também visa estreitar relações e criar um espaço de integração entre setor produtivo, a comunidade acadêmica e recursos humanos especializados. Segundo a analista de Recursos Humanos da empresa, Laíza Dias, os visitantes terão a oportunidade de conhecer os serviços da concessionária, em um estande montado logo na entrada do espaço geral.

Laíza explica que no stand da concessionária, as áreas de Meio Ambiente, Recursos Humanos, Comunicação e Controle de Qualidade prepararam um espaço interativo: “Contará, por exemplo, com equipamentos e dispositivos utilizados no processo de tratamento da água, para demonstrar como as análises diárias são feitas no laboratório, além de apresentações temáticas”.

Outro ponto ressaltado é o coletor do programa Trata Óleo: “Também ficará disponível para o descarte de óleo de cozinha usado, em parceria com a empresa Ecobio, que faz a reciclagem dos resíduos; a cada dois litros de óleo usado, o participante recebe um detergente. Trata-se de uma espécie de incentivo para a adoção da prática correta de descarte deste material, que ao ser lançado nas redes de esgoto causa obstrução e danos aos serviços de saneamento básico”.

Na opinião da analista, participar da Feira de Oportunidades no IFF é sempre uma experiência enriquecedora: “Como representantes de Águas do Paraíba, esse evento nos permite estar próximos dos futuros profissionais, identificar talentos e compartilhar a importância do saneamento. Além disso, é uma excelente oportunidade para fortalecer laços com a comunidade acadêmica e contribuir para a formação de carreiras promissoras”, realça.