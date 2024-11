Wladimir assinou o contrato na manhã desta terça-feira, durante reunião no seu gabinete - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir assinou o contrato na manhã desta terça-feira, durante reunião no seu gabinete Foto César Ferreira/Secom

Publicado 26/11/2024 17:36

Campos – De 600 casas destinadas a famílias de baixa renda, anunciadas pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, para sua próxima administração, 200 já estão definidas. Serão construídas no Jardim Ceasa, em Guarus.

As primeiras beneficiadas são famílias cadastradas no Aluguel Social da prefeitura e aquelas do conjunto Novo Horizonte que não conseguiram tomar posse. As unidades estão dentro da Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida. O contrato foi assinado nesta terça-feira (26) por Wladimir, com a Caixa Econômica Federal (CEF).

A previsão é que as unidades habitacionais sejam entregues até o meado de 2026. “Eu anunciei 600 unidades de moradias do Minha Casa, Minha Vida e agora estou definindo com representantes da Caixa Econômica e também da empresa que vai começar as obras das primeiras 200 unidades, que vão ser construídas no Jardim Ceasa”, afirma o prefeito.

O contrato foi assinado no gabinete do prefeito, acompanhado pelo vice-prefeito Frederico Paes; secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho; subsecretária, Grazielle Gonçalves; e superintendentes da Caixa Leonardo Couto (Rede), Marcus Vinicius (Executivo de Habitação), Grimaldo Ferreira (Executivo de Governo) e Ana Paula Madureira (Gerente Geral da Caixa).

INTERESSE SOCIAL - Leonardo Couto explica que o empreendimento trata-se de habitação de interesse social, com financiamento por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sob gestão da Caixa. “A obra está alinhada à nova fase do programa, relançada em 2023, com o objetivo de ampliar o acesso à moradia para a população em situação de vulnerabilidade social”.

Segundo o superintendente, a execução será de responsabilidade da empresa Prediforte: “A importância desse empreendimento é reduzir o déficit habitacional do Estado. O Programa Minha Casa, Minha Vida foi criado para isso. Esse empreendimento foi dividido em três frentes de obra. São três empreendimentos, e o primeiro foi assinado hoje, com 200 unidades”, realça.

Pelo acordo fechado, o governo municipal será responsável pela gestão dos beneficiários após a entrega das unidades, assim como teve atuação direta desde a aprovação do terreno e do local do empreendimento e assinatura de declarações de apoio e concordância com a execução do projeto.