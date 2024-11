A interdição acontece desde a manhã dessa quinta-feira, para conclusão das obras - Foto Divulgação

Publicado 29/11/2024 17:02

Campos - Interdição necessária da RJ-238, mais conhecida como Estrada dos Ceramistas, a partir dessa quinta-feira (28), em Campos dos Goytacazes (RJ), para conclusão das obras na via que liga a BR-101 à Baixada Campista, força o tráfego pesado em diversas avenidas. Mas o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) se compromete em realizar a manutenção do pavimento de todas elas, quando necessária.

Enquanto a Estrada dos Ceramistas estiver em obras, o tráfego será desviado pelas s Arthur Bernardes (trecho entre a BR-101 e a Alberto Lamego); Alberto Lamego, entre a BR-356 (Campos-São João da Barra) e a Arthur Bernardes; e Estrada do Carvão, no trecho da RJ-238 até a Avenida Nilo Peçanha. A manutenção das vias é proposta pelo prefeito Wladimir Garotinho.

Também está combinado que o DER-RJ enviará equipe técnica para elaborar relatório de vistoria nas referidas avenidas visando detectar as patologias existentes no pavimento. "Cobramos ao DER a recomposição dos danos causados ao pavimento asfáltico urbano da cidade, os que já aconteceram e os que irão acontecer”, afirma Wladimir.

O prefeito ressalta que, “com a resposta formal e positiva por parte deles, estaremos liberando o tráfego de veículos pelo período necessário para a conclusão das obras da Estrada dos Ceramistas". Com a interdição, o fluxo de veículos pesados começou a ser desviado desde a manhã dessa quinta-feira, principalmente pela Avenida Arthur Bernardes.

Wladimir explica que a Guarda Civil Municipal atuou em forma de bloqueios para cumprir a Portaria 55/2024, publicada no Diário Oficial no dia 30 de agosto, que proíbe o tráfego de caminhões com mais de quatro eixos nas vias sob administração do município.

“Porém, como o DER se comprometeu realizar as manutenções nas vias elencadas, liberamos o tráfego de caminhões com mais de quatro eixos por um período de 30 dias”, enfatiza o prefeito acentuando: “Caso as obras se estendam mais do que 30 dias, faremos portarias complementares”.