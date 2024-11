Cerca de 80 estudantes tomaram conhecimento do trabalho desenvolvido pelos policiais - Foto Divulgação

Publicado 28/11/2024 16:23

Campos - O papel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e suas ações no combate ao tráfico de drogas estão sendo propagados pela unidade de Campos dos Goytacazes (RJ) junto a escolas. A iniciativa mais recente aconteceu na última semana, no distrito de Morro do Coco.

Durante palestra educativa para aproximadamente 80 alunos do ensino médio, no Colégio Estadual Theotônio Ferreira de Araújo, houve também abordagem sobre a carreira de policial rodoviário federal; com exposição detalhada a respeito da atuação da PRF nas rodovias federais, destacando a importância da instituição na segurança pública e na prevenção de crimes.

A importância de se combater o tráfico de drogas, considerado um dos principais desafios enfrentados nas estradas do Brasil, foi outro assunto da pauta. Quanto ao ingresso na carreira de agente, os alunos foram informados os requisitos, as dificuldades do percurso e as perspectivas profissionais que a função oferece.

A assessoria da unidade avalia que os estudantes mostraram grande interesse e participaram ativamente, fazendo perguntas e compartilhando suas impressões. “A PRF reafirma seu compromisso em promover a educação e a conscientização sobre segurança no trânsito e a importância do combate ao crime. Eventos como este são fundamentais para aproximar a instituição da comunidade e inspirar os jovens a considerarem uma carreira em segurança pública”, realça.