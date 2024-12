No ponto de partida do premiado espetáculo, dois empregados planejam matar o patrão - Foto Divulgação

No ponto de partida do premiado espetáculo, dois empregados planejam matar o patrão Foto Divulgação

Publicado 03/12/2024 14:01

Campos – Dramaturgia construída durante o processo de ensaio e livremente inspirada na peça ‘As criadas’, do dramaturgo francês Jean Genet, o espetáculo ‘Voz Surda’ encerra temporada no Serviço Social do Comércio (Sesc), em Campos dos Goytacazes (RJ), na próxima sexta-feira (6), com início às 19h.

A autoria é do dramaturgo Rodrigo de Todos os Santos, com montagem da Cia Coletivo sem Órgãos. O autor explica que, no texto de Genet, duas criadas se revezam no jogo de imitar a patroa, e assim as forças de opressão vão migrando entre elas: “A escolha do tema, então, não foi gratuita; as relações entre empregado e empregador, oprimido e opressor, têm tudo a ver com o momento atual do país”.

Rodrigo ressalta que o espetáculo propõe discutir as relações e situações que o corpo preto-periférico encontra em ambientes de trabalhos subalternos: “Leva em consideração as situações cotidianas, vivenciadas por pessoas que prestam serviços em casas e outros ambientes em que existe uma relação de poder e opressão explícita”.

De acordo ainda com o diretor, inúmeras reflexões surgiram a partir da pesquisa sobre relações de trabalho: “Livros como ‘A elite do atraso’, de Jessé Souza, e ‘O que é lugar de fala?’, de Djamila Ribeiro, também foram fontes de pesquisa, já que os autores se propuseram a investigar a construção do subalterno ao longo do tempo”. Ele realça que o nome do espetáculo é inspirado no artigo ‘Pode o subalterno falar’, da filósofa indiana Gayatri Spivak.

FICHA TÉCNICA - “No estudo, Spivak explica que em muitos momentos, nas relações de trabalho, o patrão parece induzir o funcionário a dizer as questões que lhe incomodam naquele ambiente”. Rodrigo pontua que o trabalho de pesquisa começou em 2018 e, em 2021, foi selecionado para representar o Sesc Engenho de Dentro na Mostra Sesc Regional Zona Norte.

Responsável pela montagem, a Cia Coletivo Sem Órgãos foi fundada em 2015 no Méier, Rio de Janeiro. Seu primeiro espetáculo, ‘Casulo de Fogo’, circulou pelo Rio, Niterói e Minas Gerais, participando de festivais e recebendo prêmios e indicações. Em 2018, o grupo, formado por moradores do subúrbio carioca, iniciou uma pesquisa sobre corpos pretos, periféricos e espaços de afeto; em 2019, apresentou ‘Perifa’, premiada no festival GTA.

O sinopse enfatiza que ‘Voz Surda’ resultou de uma investigação sobre relações interpessoais em trabalhos subalternos, que circula pelas unidades Sesc através do Sesc Pulsar. A direção é de Rodrigo de Todos os Santos e Tatiane Santoro; produção, Ralph Campos (Revés Produções); elenco: João Mabial, Gustavo Alves e Marcos Paulo Oliveira; iluminação, Luan de Almeida; social media, Caio César; design, Franco Albuquerque.