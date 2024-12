Symone Araújo destaca papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural no contexto - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/12/2024 15:22

Campos – Os investimentos de R$ 130 bilhões na Bacia de Campos e as potencialidades na área das energias de óleo e gás, eólica, eólica offshore, fotovoltaica e hidrogênio para o desenvolvimento, discutidos durante o Connex-E Summit Preparatory, realizado nesta terça-feira (3) no Sesi Guarus, em Campos dos Goytacazes, repercutem de forma plural.

O evento, promovido pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), reuniu diversas autoridades políticas e especialistas no assunto. Presidente da instituição, o prefeito Wladimir Garotinho ressalta que o evento foi o primeiro de uma série, de cunho nacional na área de óleo, gás e energia.

O prefeito enfatiza que a Bacia de Campos compreende uma região (a norte) de um alto potencial energético e que os investimentos no setor precisam ser discutidos amplamente. A diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Symone Araújo, concorda e destaca o papel da agência no contexto.

O colegiado da ANP é avaliado por Symone, com duas grandes marcas. “A primeira delas é a grande responsabilidade que temos nesse momento, e a gente enxerga como colegiado, assume essa responsabilidade e sabe que teremos que responder muito rapidamente, sobretudo em momentos mais exíguos, mais difíceis, com a percepção de que cada vez mais estamos diante da necessidade de fazer mais com menos”.

Quanto à segunda marca, a diretora assinala que é o ponto do comprometimento do engajamento: “Prefeitos podem contar com a gente. Nós temos uma grande responsabilidade no nosso fazer regulação, de absolutamente devolver à sociedade aquilo que ela requer, sob o ponto de vista especificamente da utilização dos recursos naturais”.

INTERIOR COM VOZ - Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, lembra que o interior do estado, ao longo de muito tempo, ficou sempre à margem ou sendo chamado para o debate como espectador: “Agora, os municípios norte e noroeste têm a Ompetro muito bem organizada e o Cidennf”.

Na opinião de Fátima, não haverá mais mesa de debate, com o interior sentado na cadeira assistindo: “Qualquer mesa de debate, seja do debate político-partidário, seja de políticas públicas, se o governo do estado quiser fazer, ou qualquer outro setor, o interior estará participando e estará opinando sobre o assunto”

Entre os participantes do Connex-E estavam a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Ana Aste; procurador do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Manier; gerente de Planejamento e Gestão da Unidade de Negócios da Bacia de Campos, Eline Antunes, que representou a Petrobras.

Também estavam presentes o gerente executivo de políticas industriais, áreas terrestres e águas rasas do IBP, Pedro Alen; presidente da Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan) Regional Norte Fluminense, Francisco Roberto Siqueira; gerente regional do Sebrae, Guilherme Reche; e coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Tezeu Bezerra.