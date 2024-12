Nicole retorna ao Brasil nesta terça-feira e se prepara para a última competição do ano - Foto Divulgação

Nicole retorna ao Brasil nesta terça-feira e se prepara para a última competição do ano Foto Divulgação

Publicado 09/12/2024 15:01

Campos – Confirmando a fase de vitórias na carreira, a nadadora de Campos dos Goytacazes (RJ), Nicole de Thuin, 14 anos, acaba de ser campeã, pela seleção brasileira, o Sul-Americano Estudantil. As disputas aconteceram em Bucaramanga (Colômbia), e a atleta conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze.

O campeonato foi encerrado na noite desse domingo (8), envolvendo alunos- atletas de 12 países. Por seis milésimos, o quarteto feminino do revezamento 4x50 medley (do qual Nicole fez parte) não ganho a terceira medalha de ouro, que ficou com as argentinas.

As vencedoras fizeram o tempo de 2.00.18, enquanto as brasileiras marcaram 2.00.24. Na última participação de Nicole no campeonato, ela ficou com bronze na prova de 50m livre. A atleta participa nesta segunda-feira (9) da solenidade de encerramento do evento e chegará ao Brasil no dia seguinte.

Nicole é atleta do Flamengo e integra às seleções do estado do Rio de Janeiro e brasileira: "São vários desafios, entre eles a ausência dos meus pais, o ex-atleta da seleção brasileira de natação Raphael Thuin e meu ídolo, além da minha mãe Roberta Cipriani. Mas, venci mais um, mostrando o resultado do meu treino sob a orientação do professor e técnico Jacy Salles”, avalia a jovem.

Os treinamentos acontecem na piscina do Clube Saldanha da Gama, em Campos, onde funciona o núcleo avançado do Clube de Regatas Flamengo: “Treino seis dias por semana, em média três horas por dia", resume Nicole que ainda tem mais uma competição este ano, entre os próximos dias 16 a 19. Trata-se do Estadual de Natação, no Rio de Janeiro, fechando o calendário de competições de 2024.