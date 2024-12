Em 2023 a equipe atendeu a dezenas de pessoas e acredita que o número este ano passe de 200 - Foto Kamilla Barreto/Divulgação

Publicado 05/12/2024 18:04 | Atualizado 05/12/2024 18:21

Campos - Investigar sinais e lesões que podem se tornar câncer de pele (a mais comum em nível nacional) é a proposta do ‘Dezembro Laranja’. A ação, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, acontece em todo país. Em Campos dos Goytacazes (RJ) a expectativa é superar o ano passado em atendimentos.

No município, sábado (7), das 9h às 15h, dermatologistas voluntários vão atender no Hospital Álvaro Alvim, a exemplo do que faz todo ano nesta época. Quando algum risco da doença é identificado o paciente é encaminhado para o tratamento adequado.

Preceptora da residência médica em dermatologia e professora da Faculdade de Medicina de Campos, Ana Paula Almeida explica a consulta é oferecida pela campanha é fundamental para que as pessoas possam tirar dúvidas: "O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e por isso é importante a avaliação”.

A médica ressalta que algumas pessoas que vão até o hospital por conta do ‘Dezembro Laranja’, nunca foram até o consultório: “No ano passado, cerca de 19 mil pessoas foram atendidas em todo país. Em Campos a expectativa é receber mais de 200 no próximo sábado”, realça a dermatologista.