O programa de estágio é uma oportunidade de impulsionar o crescimento profissional - Foto Divulgação

Publicado 07/12/2024 11:38

Campos – Até o dia 31 de dezembro a concessionária Águas do Paraíba, desenvolve duas campanhas formatadas no interesse público em Campos dos Goytacazes (RJ). A comercial “13º na mão” visa incentivar a quitação ou negociação de débitos superiores a 90 dias, oferecendo condições de desconto que pode chegar a 65% para clientes, tanto nas opções de pagamento à vista quanto no parcelamento no cartão de crédito.

Já o “Programa de Estágio 2025” tem como objetivo desenvolver jovens talentos para que possam construir suas carreiras na empresa de saneamento, do Grupo Águas do Brasil, um dos maiores do país. No primeiro caso, são oferecidas condições exclusivas que atendem às necessidades dos clientes, que terão a isenção de juros, multas e tarifa de religação.

De acordo cm a concessionária, entre as principais ofertas estão maior flexibilidade nas propostas e descontos ajustados de acordo com o perfil da dívida. Quanto ao programa de estágios, é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de seis horas diárias ao longo de um período de até dois anos; serão oferecidos benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Para se inscrever, o interessado deve estar regularmente matriculado em curso de nível superior ou técnico relacionado à área de estágio e cursando os dois últimos anos; possuir conhecimentos básicos/intermediários do pacote Office; residir no município ou cidades próximas de onde irá estagiar. Mai informações estão no site https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-aguas-do-brasil.

“Os estagiários que ingressarem na empresa terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor”, pontua a empresa explicando que “essa experiência não apenas possibilita a aplicação prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação”.