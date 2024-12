O seminário realizado pela Secretaria Municipal de Educação empolgou a todos os envolvidos - Foto Mauro Antônio/Divulgação

Publicado 09/12/2024 19:49 | Atualizado 09/12/2024 19:50

Campos – “O percurso formativo de oito meses do Programa Nacional Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) e a promoção do Seminário Cultural na última semana pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (RJ) constituem e comprovam uma grande evidência para as condicionalidades da conquista, pelo município, do Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização”.

A avaliação é da articuladora municipal de Gestão e Formação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Layla Constantino. A distinção foi feita pelo Ministério da Educação (Mec). “Todas as ações no âmbito do Compromisso Nacional aplicadas em Campos e conjugadas pela Articulação Municipal do CNCA foram essenciais para a conquista do Selo”, explica.

Layla detalha que o trabalho investido de gestão e formação em políticas públicas pela articulação municipal do CNCA com a formação de 300 cursistas, envolveu gestores, pedagogos e professores atuantes na etapa da educação infantil, com uma equipe de oito formadores municipais selecionados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em colaboração com a coordenação de trabalho pedagógico com as universidades federais (UFRJ E UNIRIO) responsáveis pela coordenação do LEEI no Estado do Rio de Janeiro.

“Promovemos o seminário como uma ação colaborativa para cumprimento de uma programação designada pelo Ministério da Educação no contexto do CNCA”, acentua a articuladora pontuando que o seminário teve início com contação de história feito pela escritora Edda Barreto.

Layla ressalta que esse foi o último encontro presencial: “O objetivo é divulgar as práticas pedagógicas que envolvem a aprendizagem de leitura e escrita nas primeiras etapas da Educação, como garantia de direito e desenvolvimento das habilidades essenciais para o crescimento cognitivo e social das crianças”.

BEM POSICIONADO - O Seminário envolveu a subsecretária de Educação, Rita Abreu; diretora pedagógica, Viviane Terra; coordenadora de Educação infantil, Sirlei Artilles; e articuladora regional da rede Renalfa, Sandra Araújo. Na avaliação do diretor adjunto da Creche Felismindo Marques Barreto e formador no LEEI da turma Ana Maria Machado, Victor da Penha Miranda, a atuação como formador resultou em uma experiência significativa para sua profissão.

“Conseguimos, com o LEEI, adentrar inúmeras unidades escolares ressignificando as nossas práticas com um trabalho afetivo que envolve a literatura, a cultura, o brincar e as infâncias”, realça Miranda. Campos foi o segundo município do estado do Rio de Janeiro com o maior quantitativo de professores no Curso do Programa de Formação LEEI, ficando atrás apenas do Rio.

De acordo com a secretaria, “o objetivo é ofertar formação continuada a profissionais da Educação Infantil com foco na oralidade, leitura e escrita, de maneira a apoiar teórica e metodologicamente docentes para que desenvolvam práticas educativas capazes de ampliar as experiências das crianças com a linguagem escrita, respeitando as especificidades da primeira infância e as noções de leitura e de escrita como práticas sociais que integram o cotidiano e sustentam interações e brincadeiras neste ciclo de vida”.