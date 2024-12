Elias Rocha é conferencista e palestrante motivacional conhecido nacional e internacionalmente - Foto Divulgação

Publicado 10/12/2024 22:23

Campos – “Ser contemplado com esse prêmio é um coroamento; porque digo humildemente, com todo respeito, que eu era padeiro e virei doutor”. Com essas palavras o escritor, pedagogo, professor universitário e secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Cardoso Moreira (RJ), Elias da Rocha Gonçalves, resume a satisfação por ter recebido, no último final de semana, o Troféu Safira (Prêmio Palestrante Top do Instituto Conhecer).

A iniciativa do professor Vicente Falcão - uma das maiores autoridades em eventos educacionais do Brasil – visou contemplar os 40 palestrantes tops do país. Elias ganhou na categoria educação inclusiva especial. A premiação aconteceu nos dias seis e sete (sexta-feira e sábado últimos), no Hotel Mirador, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.

“Com muita honra, sou palestrante em várias cidades brasileiras; especialmente em abertura e encerramento de ano letivo, além de empresas. Meu estilo é procurar levar o encantamento e o empoderamento para dentro da sala de aula”, revela o professor, que é formado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de Campos (Fafic) e Direito pela Universidade Candido Mendes (Ucam-Campos).

São 38 anos de magistério e vasto conhecimento no campo motivacional, demonstrado através das palestras que profere. Do currículo de Elias constam, ainda, mestre em Planejamento e Gestão de Cidade (Ucam-Campos); doutor em Ciência da Educação (Universidad Autônoma de Assunción, Paraguai e pela Universidad de Jaén, Espanha).

O ganhador do Troféu Safira também tem diversos livros publicados; é professor universitário da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec-Isepam) e da Universidade Federal Fluminense (UFF); além de membro da Academia Campista de Letras (ACL), entre outras distinções.

Os requisitos para ser considerado palestrante top são referência na área de atuação; palestra inspiradora e vasto conhecimento; compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas; carisma e capacidade de motivar; especialista na área e no assunto; capacidade de comunicação e espírito de liderança.