A réplica de um grande urso do Polo Norte é a novidade na decoração da Praça São Salvador Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 11/12/2024 12:07

Campos – Na contagem regressiva para o Natal, ruas e lojas do centro comercial de Campos dos Goytacazes (RJ) já registram maior movimento. Com a inauguração nesta quarta-feira (11) da ornamentação (inclusive com réplica de um grande urso do Polo Norte) a expectativa é de que aumente ainda mais.

A entrada da cidade, no ‘Trevo do Índio’, também ganha árvore de natal com luzes de led; enquanto na Avenida Pelinca foram instalados luzes e enfeites alusivos ao tema. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Maurício Cabral, acredita que, comparado ao mesmo período do ano passado, haja aumento de até 5% nas vendas no comércio.

O líder classista relata que as lojas já estão decoradas e oferecendo descontos nas compras à vista e parcelamento mais extenso para atender o orçamento do cliente. “Devido à expectativa de vendas nestas duas semanas que antecedem o Natal, os empresários estão autorizados a abrirem as lojas nos dois próximos domingos (15 e 22), conforme prevê as Cláusulas 7 e 7.6 da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)”.

As decorações em pontos estratégicos da cidade foram providenciadas pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo. A secretária Patrícia Cordeiro explica que a Praça São Salvador recebeu decoração com luzes, guirlandas, árvore de Natal de led, presépio, a tradicional Casa do Papai Noel e a réplica de um grande urso do Polo Norte.

“Uma animada programação será realizada a partir das 19h, com Banda de Fanfarra Natalina e a Banda da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia”, adianta Patrícia definindo que a decoração vai criar um ambiente natalino lúdico: “A Praça São Salvador será um local para momentos em família, um ambiente com muitas luzes e esse ano teremos a novidade, com um grande e amigável urso do Polo Norte, além de algumas surpresas”, enfatiza a secretária.