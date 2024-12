Murillo Gouvea intermediou a reunião do ministro Celso Sabino com Wladimir Garotinho - Foto Divulgação

Murillo Gouvea intermediou a reunião do ministro Celso Sabino com Wladimir Garotinho Foto Divulgação

Publicado 12/12/2024 20:01

Campos - “O governo municipal cria um programa de comercialização, que é uma das alavancas para o desenvolvimento da agropecuária da nossa região e da pesca”. O comentário é do secretário de Agricultura, pecuária e Pesca de Campos dos Goytacazes (RJ), Almy Junior, ao avaliar as articulações do prefeito Wladimir Garotinho para construção do novo Centro de Abastecimento de Campos (Ceascam) no município.

O projeto já está definido, inclusive com parte dos recursos acertada, e faz parte do programa da próxima gestão de Wladimir, que voltou a tratar do assunto nesta quinta-feira (12) em Brasília, onde ele se encontra desde terça-feira (9) cumprindo agenda com foco também em saúde e turismo.

Acompanhado do deputado federal Hugo Leal, o prefeito se reuniu, no Ministério da Agricultura, com o secretário executivo Irajá Lacerda e o superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Raphael Moreira. Tratou de projetos da agricultura familiar; porém, a pauta principal foi o Ceascam, projetado para a estrutura onde funcionou o antigo Ceasa (próximo da BR-101, em Guarus), desativado em 1994.

Almy Junior destaca que é a conclusão do programa de comercialização agrícola criado pelo governo municipal: “A gente já está preparando a primeira etapa para ser licitada, para começar a funcionar em módulos, e o Ceasa hoje passa a ser uma realidade necessária do nosso município”, realça o secretário.

O investimento está traçado em uma área coberta por duas rodovias federais (BR 101 e BR 356), a 40 quilômetros do Porto do Açu (em São João da Barra), a dois quilômetros do aeroporto alfandegado Bartolomeu Lisandro: “Podemos mandar produtos novos para o mundo inteiro”, observa Almy Junior”.

SAÚDE E TURISMO - O secretário pontua o projeto entre os que estão no plano desde o início do governo: “Assim como o Terminal Pesqueiro, para nesse conjunto a gente construir uma nova história na produção agropecuária e na comercialização de alimentos, que é o principal desafio”.

“A proposta de reativação do antigo Ceasa consta no plano de governo de Wladimir como ferramenta para o desenvolvimento da agricultura em Campos”, ratifica Almy Junior acentuando: “Visa e transformação do município em importante entreposto de distribuição e comercialização de alimentos, que atenderá a todo o norte/noroeste fluminense, beneficiando mais de 50 mil produtores rurais de toda a região”.

Wladimir já está de retorno a Campos. Ele também tratou de demandas com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, com quem conversou sobre aumento no teto de custeio do Financiamento da Média e Alta Complexidade Hospitalar (MAC), que é repassado pelo governo federal.

Com o ministro do Turismo, Celso Sabino, Wladimir (acompanhado do deputado Murillo Gouvea) conversou sobre recursos para revitalização da orla do rio Paraíba da cidade (a exemplo do que é feito do lado de Guarus, com verba da prefeitura). “Wladimir dá uma aula de administração. Fomos deputados federais juntos. Ele trouxe vários projetos para implementar ainda mais o turismo em Campos, inclusive com foco em infraestrutura”, resumiu o ministro.