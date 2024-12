A conclusão da estação de integração do transporte público da Baixada Campista está prevista na LOA - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 13/12/2024

Campos - Os recursos destinados às secretarias de Saúde e Educação para 2025 em Campos dos Goytacazes (RJ) somam mais de R$ 1,4 bilhão; são R$ 895 milhões e R$ 600 milhões, respectivamente. É o que prevê a Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada pelo prefeito Wladimir Garotinho e publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (13).

Aprovada no dia 27 de novembro pela Câmara Municipal, a LOA 2025 prevê orçamento de R$ 2.805.389.864,62, montante 4,48% maior do que o de 2024, (R$ 2,7 bilhões). O transporte será contemplado com R$ 22 milhões, enquanto ao setor de Urbanismo caberão R$ 11 milhões.

De acordo com a publicação, entre os investimentos para o próximo ano estão previstos construção do Hospital da Criança, no subdistrito de Guarus; e obras de conclusão das três estações de integração do transporte público, em Donana, na Baixada Campista; Parque Nova Canaã; e na Estrada do Araçá, em Ururaí.

Continuidade de obras nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura também fazem parte das previsões. A LOA define como o dinheiro público do município será distribuído ao longo do ano para atender às necessidades da população.

Em publicação no portal da prefeitura, a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) resume que “a lei prevê, por exemplo, qual o valor e como ele será investido em saúde, educação, obras, pagamento de servidores, repasse a instituições filantrópicas, dentre outros serviços”.