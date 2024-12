Paulo Assed Estefan é referência no Judiciário, principalmente na comarca de Campos - Foto Divulgação

Publicado 17/12/2024 13:51

Campos – Na próxima quinta-feira (19), o juiz Paulo Assed Estefan, de Campos dos Goytacazes (RJ), será empossado entre os 18 novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), presidido por Ricardo Rodrigues Cardozo, que assumiu recentemente. A solenidade acontecerá, às 14h, no Plenário Ministro Waldemar Zveiter, na capital fluminense.

O cargo a ser ocupado pelo magistrado foi criado pela Lei nº 10.515/2024. publicada em 26 de setembro deste ano, por antiguidade. Acontece dois anos depois de outro juiz campista, Geraldo da Silva Batista Júnior, ter se tornado desembargador, promovido pelo mesmo critério, assumindo vaga decorrente da aposentadoria de Francisco José de Azevedo.

Ao empossar Geraldo Batista, o presidente à época do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, ressaltou: “É sempre bom receber um magistrado com a sua história e experiência. Um magistrado que é exemplo, que sempre se portou com elegância e inteligência. Nessa fase, tenho certeza de que seguirá os passos de seu maior incentivador, que brilhou nessa Corte: seu pai, o desembargador Geraldo da Silva Batista”.

A experiência e dignidade de Paulo Estefan também contribuíram para a sua promoção. Com trajetória brilhante no judiciário estadual, em 2017 ele recebeu a Medalha Tiradentes, comenda mais importante do estado, conferida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

NOVOS MEMBROS - A homenagem foi proposta por iniciativa do deputado Estadual Márcio Pacheco, aprovada por unanimidade e a entrega da honraria aconteceu no Fórum Maria Tereza Gusmão de Andrade, em Campos, escolhida por ser a comarca de origem do juiz. O evento foi prestigiado por várias personalidades, magistrados, promotores, defensores públicos, advogados e serventuários.

O novo desembargador irá assumir juntamente com 17, todos promovidos em votação, no último dia nove, na Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), presidido pela juíza Eunice Haddad. As vagas decorreram de aposentadorias e da Lei nº 10.515/2024, que transformou cargos de juiz regional em cargos de desembargador.

Os relacionados são: Maria da Penha Nobre Mauro; Antônio Marreiros da Silva Melo Neto; Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; Carlos Alberto Machado; Márcia Alves Succi; Sergio Wajzenberg; André Ricardo de Franciscis Ramos; Paulo Assed Estefan; Débora Maria Barbosa Sarmento.

Além de: Luiz Alberto Carvalho Alves; Marcel Laguna Duque Estrada; Maria Paula Gouvêa Galhardo; Isabela Pessanha Chagas; José Cláudio de Macedo Fernandes; Maria Aglaé Tedesco Vilardo; Rosa Maria Cirigliano Maneschy; Cláudia Nascimento Vieira.