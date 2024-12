Ao anunciar as antecipações, Wladimir fez um resumo de benefícios proporcionados aos servidores - Foto Divulgação

Ao anunciar as antecipações, Wladimir fez um resumo de benefícios proporcionados aos servidores Foto Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:03

Campos – A segunda parcela do 13º dos servidores municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) será paga nesta sexta-feira (20). Quanto aos salários de dezembro serão antecipados, com trabalhadores RPA recebendo segunda-feira (23); enquanto os efetivos e quem ocupa cargo comissionado recebem dia 27. Estarão sendo injetados na economia local cerca de R$ 200 milhões.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19), pelo prefeito Wladimir Garotinho, um dia após ter decretado ponto facultativo nas repartições públicas dos órgãos e entidades integrantes da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional nos próximos dias 24 e 31, em virtude da celebração do Natal e do Ano Novo.

O decreto foi publicado no Diário Oficial e ressalva que os serviços essenciais, inclusive os atendimentos médicos e plantões médico-hospitalares, funcionarão normalmente, sem interrupção. Wladimir lembra que o pagamento do funcionalismo é efetuado no último dia útil de cada mês: “Mas, em dezembro, será antecipado para que todos possam passar as festividades de fim de ano com tranqüilidade”.

O prefeito ressalta que o governo municipal preparou um calendário especial de pagamentos para o final do ano: “O objetivo é que todos os trabalhadores da prefeitura possam celebrar as festas com dinheiro no bolso. Estão sendo injetados cerca de R$ 200 milhões em salários na economia da cidade”.

De acordo com Wladimir, ele encerra o primeiro mandato honrando todos os compromissos: “Assim terminamos nossa gestão honrando todos os compromissos, garantindo estabilidade para todos. Que venham mais quatro anos de muito trabalho. Desde 2021, os servidores recebem o pagamento em dia, o que contribui para o planejamento dos servidores e para aquecer a economia”.

DIREITOS GARANTIDOS - Entre os direitos assegurados ao funcionalismo desde o início da gestão, o prefeito resume: regularização do pagamento; décimo terceiro salário em dia (com o retorno da antecipação três anos seguidos); auxílio-alimentação.

São apontados, ainda: pagamento do auxílio-funeral, das férias e rescisões, que estavam em atraso; criação do Estatuto da Guarda Civil Municipal; adequação dos pisos de várias categorias, Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, técnico em enfermagem PSF 40 horas; e dos Auxiliares de Serviços Gerais; além de outras categorias que ganhavam abaixo do salário mínimo.

“Também temos proporcionado a várias categorias a capacitação profissional e melhores condições de trabalho, com reforma de equipamentos e aquisição de veículos novos; e concurso público para várias categorias”, realça Wladimir acrescentando equiparação salarial dos professores ao piso nacional e inauguração da Policlínica do Servidor.