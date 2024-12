A reestruturação da Estrada dos Ceramistas deverá estar concluída no primeiro semestre de 2025 - Foto DER/Divulgação

Publicado 18/12/2024 15:23 | Atualizado 18/12/2024 15:36

Campos/São João da Barra – A interdição da Estrada dos Ceramistas (RJ-238), em Campos dos Goytacazes (RJ), estará suspensa a partir da próxima sexta-feira (20), pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A decisão atende a um pedido do prefeito Wladimir Garotinho e prevalece até o dia primeiro de janeiro.

A liberação da rodovia durante as festas de fim de ano tem visa reduzir o volume de trânsito pesado dentro do município, que registra um movimento maior nessa época do ano. Durante o período, será implantado, no trecho entre BR-101 e Estrada do Carvão, o sistema “pare e siga”, das 7h às 18h.

Segundo o DER, as intervenções na Estrada dos Ceramistas têm o objetivo de melhorar as condições da rodovia: “Envolvem reforço de toda a estrutura da pista, numa extensão de 12 quilômetros, incluindo a sub-base, base e o revestimento asfáltico, além da drenagem e sinalização”. O investimento é de R$ 57,9 milhões, com previsão de as obras estarem concluídas ainda no primeiro semestre de 2025.

As obras na RJ-238 estão conectadas à aceleração do projeto de reestruturação da BR 356/RJ entre Campos e São João da Barra, que desde 2019 passou a se chamar Rodovia Alberto Dauaire. O trecho deverá ser duplicado; porém, ainda não há posição oficial em relação ao projeto, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte (DNIT).

Por meio de nota, expedida nessa terça-feira (17), a assessoria do órgão em Brasília informa: “O referido trecho possui Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evitea) que aponta adequação da rodovia. No entanto, a licitação do projeto ainda não foi liberada devido aos estudos que estão sendo realizados pelo Ministério dos Transportes para uma possível concessão”.

FAMÍLIA DAUAIRE - O trecho da BR-356 ganhou o nome Alberto Dauaire por iniciativa de Wladimir Garotinho, quando deputado federal. O homenageado exerceu mandatos como vereador; presidente da Câmara por diversas vezes; prefeito de São João da Barra; deputado estadual por sete mandatos; além de secretário de estado em duas ocasiões. Faleceu em 2016, aos 89 anos de idade.

Na justificativa da proposta (sancionada somente em 2019), o autor do projeto de lei destaca que Alberto Dauaire marcou história nas regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, sendo recordista de vitórias consecutivas nas urnas e responsável por muitas melhorias para a região.

“O legado da família Dauaire é de 74 anos de história na vida pública”, realça o projeto. O filho, de mesmo nome (ex-prefeito Betinho Dauaire) dá continuidade, o mesmo fazendo e de o neto Bruno, atual deputado estadual, que ocupa o cargo de secretário de Estado de Habitação e Interesse Social.