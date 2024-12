Patrícia avalia que a categoria B no Mapa de Turismo aponta para consolidação do setor - Foto CésarFerreira/Secom

Publicado 23/12/2024 17:21

Campos – A inserção de Campos dos Goytacazes (RJ), na categoria B no mapa do turismo do Brasil é considerada uma demonstração de que o setor está em ascensão no município. “É fruto de políticas públicas de desenvolvimento e mostra que estamos no caminho certo”, comenta a secretária municipal da pasta, Patrícia Cordeiro.

A divulgação acaba de ser feita pelo Ministério do Turismo, apontando o mapa do turismo como um instrumento que define a área territorial voltada para desenvolver políticas públicas. Para participar, o município precisa ter órgão responsável pelo turismo; as categorias são A, B e C.

De acordo com o ministério, em nível nacional, o grupo B reúne 361 municípios, que incluem destinos turísticos com participação expressiva das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. “Juntos, os grupos A e B, representados por 517 municípios, respondem por mais da metade do fluxo doméstico brasileiro e boa parte da movimentação de turistas internacionais”.

Patrícia Cordeiro ressalta que, com a iniciativa do prefeito Wladimir Garotinho de estruturar o turismo como uma unidade gestora independente, criando a secretaria específica, uma série de políticas públicas de desenvolvimento do setor vem sendo implementadas. “Neste ano de 2024, vimos as atividades turísticas ocupando espaços de protagonismo”, resume.

A secretária realça que houve muito trabalho na revitalização de espaços e patrimônios: “As parcerias públicas e privadas tiveram forte impacto. Além disso, o prefeito captou recursos para implementação de grandes projetos”. Ela faz um resumo de projetos que alavancaram o turismo no município.

ALGUNS PROJETOS - “Podemos citar a revitalização do Cais da Lapa e a utilização de seu espaço para eventos como Samba no Cais e Rock Goitacá; restauração do Solar dos Airizes, Solar do Colégio, Arquivo Público”. Patrícia aponta, ainda, revitalização do Centro Histórico e eventos no museu.

“São apenas alguns exemplos de investimentos, assim como o Chafariz Belga que vai ser entregue à população, totalmente revitalizado, na noite desta segunda-feira (23)”. Na opinião de Patrícia, “todas estas frentes de ação movem um ciclo virtuoso de desenvolvimento socioeconômico, sempre com atenção para a sustentabilidade”.

Outro fator apontado como relevante pela secretária é o fato de os projetos desenvolvidos pela secretaria estarem acompanhando a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), tratando a questão da sustentabilidade. “A orientação do prefeito é que todas as questões ambientais sejam preservadas, para que os projetos que a gente faça deixem legado”.