Além da fiscalização, durante a operação são feitas abordagens orientando sobre trânsito seguro Foto PRF/Divulgação

Publicado 23/12/2024 22:00

Campos - Promover a segurança nas estradas e reduzir o número de sinistros de trânsito que resultam em lesões graves e mortes. Estes são os objetivos da Operação Rodovida iniciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campos dos Goytacazes e nos demais municípios do norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro.

As ações começaram com foco no Natal e virada do ano, com extensão até o final do carnaval, em pontos estratégicos da região. Estão sendo intensificadas as abordagens educativas e fiscalização buscando conscientizar motoristas e motociclistas sobre a importância de respeitarem as normas de trânsito.

A PRF explica que os policiais estão atentos a condutas que frequentemente resultam em sinistros de trânsito. “Entre as principais infrações que serão monitoradas estão: excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool, uso de celular ao volante, não uso do cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças”, resume.