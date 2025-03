Wladimir visitou canais que estão em processo de limpeza e ressalta importância do serviço - Foto César Ferreira/Secom/Divulgação

Publicado 25/03/2025 17:13

Campos – Com a limpeza de 350 quilômetros de canais concluídos em Campos dos Goytacazes (RJ), os trabalhos estão sendo executados nos de Tocos, na Baixada Campista, e do Parque Aurora, na região central. Ambos foram visitados no final da semana pelo prefeito Wladimir Garotinho, acompanhado do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Júnior, responsável pelas ações.

Wladimir ressalta que a limpeza dos dois canais é fundamental para evitar alagamentos nos bairros próximos: “Principalmente nas áreas dos Parques Aurora e São Benedito, região onde a prefeitura promove obras do Bairro Legal”, realça o prefeito assinalando que é cumprido um cronograma de trabalhos pelo governo municipal.

Para o aniversário de Campos (190 anos de elevação à cidade) no próximo dia 28, Wladimir adianta que estará inaugurando mais uma etapa do Bairro Legal, com toda a infraestrutura: “Se os canais não estiverem desobstruídos, acaba acontecendo a retenção de água na Rua Ana Soares Bensi”, observa o prefeito.

“O trabalho nos canais, de cuidar e deixá-los sempre limpos, é uma obrigação do Inea (Instituto Estadual de Meio Ambiente), um órgão estadual”, lembra destaca Wladimir destacando: “Mas, a prefeitura está fazendo o serviço aqui e em vários pontos da área urbana, para evitar alagamentos. E nos próximos dias, vamos entregar mais uma etapa do Bairro Legal com tudo em ordem e para não alagar mais uma vez a Rua Ana Soares Bensi".

PLANEJAMENTO - Almy Júnior ressalta que existe um planejamento semanal de trabalho dos canais e que o serviço já resulta na limpeza de cerca de 350 quilômetros de canais: “O objetivo é melhorar a drenagem urbana e rural. Um grande desafio das equipes é conscientizar a população, porque o descarte irregular de resíduos nos canais atrapalha a drenagem em vários pontos”.

O secretário recorda que com qualquer chuva mais forte, as águas ficavam retidas em locais como a Plena e a área da ponte Leonel Brizola: “Hoje, podemos ver que até quando temos um volume muito alto de chuva, há uma redução no nível dos alagamentos. Isso acontece em função da limpeza dos canais urbanos”.

No entanto, Júnior comenta que existe um problema grave e que só se consegue resolver com o apoio da população: “O descarte irregular de lixo pelas ruas, que faz com que esse material fique acumulado nas grelhas, prejudicando o sistema de drenagem, e o descarte de lixo e entulhos nos valões e canais; porém, é um processo e contamos com a população para prevenir alagamentos na cidade".