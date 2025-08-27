Durante a roda foi ressaltado que o psicólogo fortalece os vínculos, promove a dignidade e transformam realidades Foto Jhonatan Lopes/ Secom/Divulgação
Roda de conversa da Assistência Social de Campos comemora Dia do Psicólogo
Encontro teve também reforçou a importância dos profissionais no desenvolvimento da política de assistência social
Alimentação escolar nas redes públicas terá programa em discussão
Seis municípios se reúnem nesta quarta-feira em Campos, durante oficinas regionais para o fortalecimento da agricultura familiar no PNAE
Assistência Social recadastra famílias e alerta contra venda de senha
Mutirão vale para referenciados do CRAS da Chatuba; secretaria orienta que nenhum procedimento é pago
Deficientes terão programação na Uenf com foco na Semana Nacional
Iniciativa é do projeto sócio-esportivo Paraesporte, reunindo alunos, familiares e equipe técnica no campus da universidade
Prefeito em exercício participa de reuniões internas para avaliar as demandas
Pela segunda vez este ano, Frederico Paes assume o governo; Wladimir está de licença, para se dedicar à família e tratar de assuntos particulares
Gestão de Pessoas articula ampliação de oportunidades para a juventude
Parceria com Centro de Integração Empresa-Escola visa definir implantação do Jovem Aprendiz, oferecendo inserção profissional
