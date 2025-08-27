Durante a roda foi ressaltado que o psicólogo fortalece os vínculos, promove a dignidade e transformam realidades - Foto Jhonatan Lopes/ Secom/Divulgação

Publicado 27/08/2025 19:28

Campos – “Dentro da política de assistência social, os psicólogos são essenciais, porque eles fortalecem os vínculos, promovem a dignidade e transformam realidades”. O comentário é do secretário de Assistência Social e Cidadania de Campos dos Goytacazes (RJ), Guilherme Carvalho, ao participar de uma roda de conversa entre alguns profissionais que atuam nos equipamentos e serviços da pasta, nesta quarta-feira (27).

O encontro marcou o Dia do Psicólogo: “O pilar da assistência é baseado na escuta, no cuidar das pessoas de forma humanizada e técnica”, pontua Guilherme enfatizando: “Os psicólogos, em parceria com os assistentes sociais, cumprem um papel importantíssimo nesse olhar diferenciado, que é necessário para a gente ter a humanização aliada à técnica”.

O secretário ratifica que a solenidade - realizada no auditório da ONG Orquestrando a Vida – teve também o objetivo de reforçar a importância dos psicólogos no desenvolvimento da política de assistência social. Também estavam presentes Fagner Azevedo (subsecretário executivo da secretaria) e a diretora de Proteção Social Básica, Paloma Campos.

Rodrigo resume que, através do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a secretaria tem cerca de 50 psicólogos que trabalham em conjunto, por exemplo, com assistentes sociais na composição das equipes técnicas que atendem famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social: “Os profissionais estão divididos entre os diversos equipamentos da pasta”.

Atuando há 15 anos no Suas, a psicóloga Aline Wagner de Azevedo explica que os profissionais trabalham com a acolhida e fazem um trabalho de rede, em conjunto: “O psicólogo aparece como o profissional que pode dar uma escuta, não só de saúde mental e de consultório, mas de forma social. E isso não de um benefício específico, mas de uma estrutura que pode dar ao indivíduo toda uma segurança”.

O setor de Psicologia no município de Campos foi criado há 38 anos. Aline lembra que, no Brasil, a regulamentação da psicologia como ciência e profissão completou 63 anos em 2023. O Dia Nacional do Psicólogo integra o calendário oficial de comemorações e refere-se à data de publicação da Lei 4.119/1962, que regulamentou a Psicologia brasileira.