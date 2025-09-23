Wladimir anuncia que curso visa orientar empresas de pequeno porte que queiram vender produtos e serviços ao município Foto Divulgação
Empreendedores de Campos terão curso para fornecedores do município
Secretaria Municipal de Administração e Contratos é responsável pela orientação gratuita, em parceria com o Sebrae
Heliporto Farol tem capacidade de voos ampliada para mais seis diariamente
Nova estrutura passa a abrigar operações da CHC do Brasil Táxi Aéreo, cujo hangar foi inaugurado nessa segunda-feira
Comemorações da Independência têm encerramento com desfile em Guarus
Organizado pela Secretaria de Educação, evento aconteceu nesse domingo, reunindo estudantes, bandas e entidades
Índice de Campos na gestão fiscal 2024 é satisfatória, aponta a Firjan
No quadro geral, os municípios fluminenses terminaram o ano de 2024 com uma situação fiscal preocupante
Municípios do norte fluminense lideram baixo investimento público
Constatação é do Índice Firjan de Gestão Fiscal, que analisa as contas de mais de cinco mil municípios brasileiros em quatro indicadores
Social + Perto chega ao terceiro ano com edição especial no centro da cidade
População aproveita os serviços oferecidos pelo conjunto de secretarias municipais, em parceria com iniciativa privada
