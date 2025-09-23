Wladimir anuncia que curso visa orientar empresas de pequeno porte que queiram vender produtos e serviços ao município - Foto Divulgação

Publicado 23/09/2025 20:51

Campos – Expor de forma prática como transformar demandas de produtos e serviços em oportunidades de negócios é o objetivo do curso para empreendedores que queiram fornecer para o município, anunciado pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho. A proposta é definida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Administração e Contratos, focada em microempreendedores individuais, empreendedores, donos de microempresas e de empresas de pequeno porte que queiram vender produtos e serviços por meio eletrônico”, resume. As inscrições estão abertas e as orientações estão postadas no portal da prefeitura.

Wladimir adianta que na pauta estão temas como as modalidades de licitação, pregão e concorrência na forma eletrônica. Segundo o secretário, Marcelo Monteiro, a abertura está prevista para oito de outubro, das 18h às 20 horas, no auditório da prefeitura, à Rua Coronel Ponciano de Azeredo furtado, 47, Parque Santo Amaro.

‘Como fornecer para a Prefeitura de Campos - descubra de forma prática como transformar demandas de produtos e serviços em oportunidades de negócios’ é o tema. Monteiro, destaca que o evento é uma forma de os fornecedores campistas conhecerem um pouco mais o universo das contratações governamentais.

PRIORIDADE - “Licitações são oportunidades disfarçadas de burocracia”, observa assinalando: “Quando entendemos um pouco mais da dinâmica das compras públicas, verificamos que não há tanta complexidade em fornecer para o poder público e que as regras foram criadas para conferir mais transparência e competitividade nas contratações”.

Enfatizando posição relatada por Wladimir, o secretário realça que é política do governo para o desenvolvimento da cidade: “Para tanto, microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município possuem, através do programa ‘Campos compra de Campos’, prioridade de contratação”.

Na opinião do gerente regional do Sebrae RJ, Guilherme Reche, essa ação em parceria com o município fortalece a integração entre poder público e setor privado, capacitando e direcionando os pequenos negócios a participarem das licitações municipais: “Com isso, estimulamos a competitividade, valorizamos a economia local e geramos desenvolvimento para toda a sociedade empresarial”.