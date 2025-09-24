Artista conhecido nacionalmente, Ferrugem está confirmado na programação, definida com várias atrações Foto Divulgação
Shows e serviços de graça por conta da Enel em evento na Praça São Salvador
‘Festival Enel Com Você’ será na manhã de domingo, com proposta resumida em cidadania e entretenimento
Municípios da Bacia de Campos podem receber alívio com novas reservas
Estimativa é de cerca de 1 bilhão de barris de petróleo recuperáveis na Bacia, segundo dados apresentados em Congresso
Empreendedores de Campos terão curso para fornecedores do município
Secretaria Municipal de Administração e Contratos é responsável pela orientação gratuita, em parceria com o Sebrae
Heliporto Farol tem capacidade de voos ampliada para mais seis diariamente
Nova estrutura passa a abrigar operações da CHC do Brasil Táxi Aéreo, cujo hangar foi inaugurado nessa segunda-feira
Comemorações da Independência têm encerramento com desfile em Guarus
Organizado pela Secretaria de Educação, evento aconteceu nesse domingo, reunindo estudantes, bandas e entidades
Índice de Campos na gestão fiscal 2024 é satisfatória, aponta a Firjan
No quadro geral, os municípios fluminenses terminaram o ano de 2024 com uma situação fiscal preocupante
