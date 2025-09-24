Artista conhecido nacionalmente, Ferrugem está confirmado na programação, definida com várias atrações - Foto Divulgação

Publicado 24/09/2025 18:27

Campos - Shows, oficinas de sustentabilidade e prestação de serviços da Enel para a população estão programados para domingo (28), em Campos dos Goytacazes (RJ), por conta do ‘Festival Enel Com Você’, a partir das 11h, na Praça São Salvador. Estão confirmadas as apresentações de Marianna Cunha e Ferrugem.

Idealizador do evento, Rafaello Ramundo resume que, além de um dia de diversão em família, o festival é acesso à cultura, educação e prestação de serviços que impactam economicamente a vida das pessoas: “O Festival Enel Com Você chega a sua terceira edição para levar muito entretenimento com informação de qualidade para toda a população das cidades em que passamos, em uma programação pensada para toda a família”.

Rafaello aponta que, “entre os destaques estão a ‘Van Experience’, um veículo adaptado com recursos audiovisuais; jogos educacionais com telas touch e tecnologia de realidade virtual 3D; a ‘Nave Enel’, com atividades lúdicas sobre sustentabilidade. oficinas de confecção de pipas e cata-ventos. e um parque de brinquedos infláveis”.

Uma equipe de atendimento ao cliente da Enel estará disponível para realizar serviços como digitalização da fatura, retirada de segunda via de conta, entre outros: “Também, haverá distribuição de brindes para o público. Desde a primeira edição, mais de 120 mil pessoas já passaram pelo festival que gerou impacto de milhões de reais nas economias locais ao longo desses três anos de realização”, assinala Rafaello.

Hélio Muniz, diretor de Comunicação da Enel, ressalta que, em 2025, estima-se um público total de 50 mil pessoas: “Queremos estar cada vez mais próximos da população, e o ‘Festival Enel Com Você ‘nos traz esta oportunidade de levar cultura e serviços para as cidades onde atuamos. Nosso objetivo é oferecer um dia especial para toda a família, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico e fortalecendo o nosso compromisso com a comunidade”.

O festival é realizado pela Novo Traço, empresa de Live Marketing especializada em proporcionar o diálogo entre grandes marcas e seus públicos através de projetos de entretenimento ao vivo. Rafaello é o fundador e resume que a realiza eventos em diversas áreas.