Nicole participa do 57° Troféu Chico Piscina, em Mococa, pela seleção infanto-juvenil do estado do Rio Foto Divulgação
Nadadora campista de 15 anos disputa em Mococa prova internacional
Com mais de 350 medalhas (entre ouro, prata e bronze), a jovem atleta de Campos compete nas provas de 50 e 100 metros
