Nicole participa do 57° Troféu Chico Piscina, em Mococa, pela seleção infanto-juvenil do estado do Rio - Foto Divulgação

Nicole participa do 57° Troféu Chico Piscina, em Mococa, pela seleção infanto-juvenil do estado do Rio Foto Divulgação

Publicado 14/10/2025 18:41 | Atualizado 14/10/2025 18:42

Campos – Colecionadora de medalhas (mais de 350, entre ouro, prata e bronze), a nadadora de Campos dos Goytacazes - atleta do Flamengo e da seleção estadual - Nicole de Thuin, 15 anos, viajou domingo para São Paulo, onde participa da 57° edição do Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natação - Troféu Chico Piscina.

As provas serão disputadas na Associação Esportiva Mocoquense, a partir desta terça-feira (14) até quinta (16). Reunindo centenas de atletas de vários estados brasileiros e de outros países, a competição é ganizada pela Federação Aquática Paulista, com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Nicole compete nas provas de 50 e 100m livre. Ela está integrando à seleção do estado do Rio de Janeiro sob as orientações do professor e técnico Jacy Sales. No ano passado, a nadadora campista conquistou, em Mococa, duas medalhas de ouro no revezamento 4x100 livre e medley, e duas medalhas de prata nas provas de 50 a 100 m livre.

Em setembro (nos dias 21 e 22), durante o Circuito Celebridades, no Rio de Janeiro, Nicole participou de cinco provas, tendo conquistado quatro medalhas de ouro e uma de prata. A jovem avalia que a participação dela na disputa na capital fluminense serviu de pré-treino para Mococa.