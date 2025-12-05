Ranulfo Vidigal observa que setor de comércio mantém suas contratações, conforme a tradição do fim de ano Foto Divulgação
Campos se mantém no ranking de saldo positivo na geração de empregos
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta município na segunda posição regional em empregabilidade
Campos se mantém no ranking de saldo positivo na geração de empregos
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta município na segunda posição regional em empregabilidade
Da volta por cima à possibilidade de retornar à elite do futebol carioca
Goytacaz supera crise e disputa título, domingo, alimentando esperança de voltar a ser destaque no cenário estadual
Prefeito inaugura novo ambulatório no HGG e anuncia setor psiquiátrico
Unidade foi fechada durante a pandemia; instalação da emergência em saúde mental começa na próxima semana
Educação confirma primeiro concurso público com cotas em Campos
Organização do certame é do Instituto Consuplan, que prepara os detalhes e deve publicar o edital até o final da semana
Consumidor recebe atendimento social em Campos através de "Expresso"
Por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, estrutura estará disponibilizada no Automóvel Clube Fluminense
Atleta campista de 12 anos na disputa estadual de natação pelo Flamengo
Jovem integra a equipe do Flamengo e segue exemplos vitoriosos do pai e da irmã; ele busca medalhas no estadual
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.