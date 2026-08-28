Unidade móvel ficou mais de 30 dias fora de operação, necessitando de várias peças e reparos - Foto Infra/Divulgação

Unidade móvel ficou mais de 30 dias fora de operação, necessitando de várias peças e reparos Foto Infra/Divulgação

Publicado 28/08/2026 15:27 | Atualizado 28/08/2026 15:51

Campos - Utilizada na resposta a ocorrências encaminhadas pelos telefones 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e 193, do Corpo de Bombeiros, a ambulância USA 12 do Grupo de Resgate Voluntário (GRV) volta à operação após mais de 30 dias parada. A reativação acontece graças à parceria firmada com a Infra Aeroportos.

A estrutura necessitava de reparos, que foram possíveis graças a ajuda de empresas da cidade. Uma delas foi a Infra, que forneceu peças e mão de obra para o reparo do veículo, que voltou a integrar a estrutura de atendimento a emergências do grupo, que tem grande importância para a cidade de Campos.

“O trabalho voluntário é um dos pilares da sociedade. Nos momentos mais difíceis, são os voluntários que estão preparados para atuar”, comenta o presidente do GRV, Emílio Martins, destacando que o suporte de empresas e da sociedade é importante para a manutenção das atividades voluntárias.

“Para que possamos trabalhar com nossa força total, precisamos de estrutura e do apoio da sociedade e de empresas como a Infra Aeroportos”, reforça Martins, observando que a recuperação da ambulância ocorre em um momento próximo ao Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto.

“A colaboração recebida pelo GRV reforça a importância de iniciativas que permitam aos voluntários manter sua capacidade de atendimento”, realça o presidente do grupo. A doação foi realizada por meio do Heliporto Farol de São Tomé, cujo o superintendente, Rosimar Tavares, diz que a contribuição da Infra representa uma forma de apoiar o trabalho desenvolvido pelo grupo.

“A parceria com o GRV nos permitiu contribuir de maneira concreta para a recuperação da ambulância”, assinala Tavares enfatizando que a Infra Aeroportos reconhece a importância do trabalho realizado pelos voluntários e busca apoiar iniciativas que possam gerar benefícios para a população.