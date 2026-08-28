Unidade móvel ficou mais de 30 dias fora de operação, necessitando de várias peças e reparos Foto Infra/Divulgação
Resgate Voluntário reativa ambulância com ajuda da Infra
Parceria reforça a importância da atuação do trabalho voluntário no atendimento a emergências na cidade de Campos
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Empresário prevê colapso com o fim da escala 6x1
O líder classista teme os impactos negativos na economia e defende a flexibilização de horas extras por meio de emenda ao projeto
Força-tarefa retira lixos e pessoas em estrutura de risco
Operação aconteceu na manhã desta quarta-feira, em uma área debaixo da Ponte Saturnino, no bairro da Lapa, às margens do Rio Paraíba
Sistema tecnológico do HFM é ampliado no setor de exames
Hospital acaba de receber uma torre de vídeo endoscopia e quatro novos tubos, com plano de realizar 50 exames por semana
Saúde disponibiliza anticorpo para bebê com comorbidade
Secretaria orienta que crianças com até 1 ano, 11 meses e 29 dias devem ser levadas ao Crie, para a aplicação até segunda-feira
Mais de 30 postos mobilizados para a multivacinação
Força-tarefa estruturada em Campos visa reverter a queda nos índices de cobertura vacinal observada nos últimos anos no município
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