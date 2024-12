Estudantes premiados no RC Fashion - Reprodução Redes Sociais

Publicado 06/12/2024 15:00

O RC Fashion, evento realizado em homenagem a carnavalesco ex-vereador e secretário municipal Rafael Carvalhaes, falecido em 2022, reuniu estudantes em um desfile marcante. Rafael, conhecido por promover desfiles como o tradicional "Beleza Negra", foi lembrado com carinho na noite do último sábado (30), no Centro Cultural Professora Amélia Thomaz, na Sala de Espetáculos que leva seu nome, Rafael Silva Carvalhaes.

Organizado por Arthur Noronha, o evento contou com duas categorias: Ensino Fundamental e Ensino Médio. O corpo de jurados, composto por Angélica Barbosa, Angélica Carvalhaes, Cláudia Nelly, Laís Mathias, Hargel Silva e Thúlio Arão, teve a missão de avaliar o desempenho dos participantes.

Confira os vencedores por categoria:

Ensino Fundamental

Feminino:

* 1º lugar: Fernanda (Escola Municipal Maria Bellieni D’Olival)

* 2º lugar: Luiza (Escola Municipal Lameira de Andrade)

* 3º lugar: Micaela (CIEP)

Masculino:

* 1º lugar: Isaque (Escola Municipal Lameira de Andrade)

* 2º lugar: Alerrandro (Escola Municipal Maria Bellieni D’Olival)

* 3º lugar: Miguel (Colégio Estadual Maria Zulmira Torres)

Ensino Médio

Feminino:

* 1º lugar: Jamille (Colégio Estadual Maria Zulmira Torres)

* 2º lugar: Eduarda (CIEP E>TEC 277 JANJÃO)

* 3º lugar: Ana Beatriz (Colégio Estadual Maria Zulmira Torres)

Masculino:

* 1º lugar: Pietro (Colégio Estadual Maria Zulmira Torres)

* 2º lugar: João Pedro (Colégio Estadual Maria Zulmira Torres)

* 3º lugar: Ricardo (CIEP E>TEC 277 JANJÃO)

Mais que uma competição, o RC Fashion foi uma celebração de talento, criatividade e união entre os estudantes da cidade.