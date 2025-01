Prefeita Manuela assina termo aditivo ao contrato de prestação de serviços com a Sagres Transporte e Turismo - Divulgação

Prefeita Manuela assina termo aditivo ao contrato de prestação de serviços com a Sagres Transporte e Turismo

Publicado 23/01/2025 18:30

A prefeita Manuela Teixeira garantiu que o trabalhador cantagalense continuará usufruindo do transporte gratuito de ônibus nas linhas intramunicipais, ou seja, dentro do município de Cantagalo. A decisão foi tomada no último dia 17 de janeiro, com a assinatura do termo aditivo ao contrato já existente com a empresa Sagres Transporte e Turismo, com a presença da representante da empresa, Bruna Delfim Matias Naegele.



Além disso, haverá aumento da oferta de horários: dois novos horários de ônibus serão disponibilizados para as localidades de Santa Rita da Floresta e Boa Sorte. Já para São Sebastião do Paraíba, será acrescentado mais um dia da semana para a circulação do transporte.



Em breve, a Prefeitura divulgará uma tabela atualizada com os locais, dias da semana e horários dos ônibus.