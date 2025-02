Prefeitura de Cantagalo - Divulgação

Prefeitura de CantagaloDivulgação

05/02/2025

O ano letivo já está começando nas unidades de ensino, mas o transporte universitário gratuito que geralmente é oferecido aos estudantes ainda não foi disponibilizado este ano. Diante da reclamação de quem precisa do transporte para estudar em outros municípios, a gestão municipal publicou uma nota explicando o motivo do descumprimento dos prazos legais para a disponibilização do benefício.



Segundo o governo, a licitação do transporte universitário já foi realizada com sucesso, mas o início do serviço depende da homologação do procedimento. Essa etapa só poderá ser feita após a liberação do cadastro da prefeita no Portal de Compras do Governo Federal, o que estaria em andamento em Brasília, uma vez que houve mudança na administração municipal. Só com essa homologação concluída os transportes começarão a operar.



Após a publicação da nota nas redes sociais da Prefeitura, os moradores da Cantagalo se manifestaram. "Tem gente que tá pagando passagem desde janeiro por conta desse atraso de ônibus", disse a Erika Rocha.

Já para Resiele Brites, o município deveria arcar com o custo atual dos estudantes: "Então até a homologação sair o município poderia nos fornecer vale transporte", sugeriu.

"Uma vergonha isso, um descaso total com os alunos. Toda hora uma desculpa! As outras cidades com troca ou não de governo já resolveram isso e Cantagalo nada!", disse Joice Alves.

Leia a nota oficial na íntegra:

Nota de esclarecimento - Transporte Universitário



"A Secretaria de Educação vem, por meio deste, esclarecer à população cantagalense sobre o eventual atraso na disponibilização do transporte universitário.



Em 3 de janeiro deste ano, ao tomar conhecimento do atraso no processo licitatório do transporte universitário, a prefeita Manuela providenciou, de imediato, as medidas necessárias para o cumprimento dos prazos de publicação exigidos por lei.



Informamos que a licitação do transporte universitário já foi realizada com sucesso. No entanto, o início do serviço depende da homologação, que só poderá ser feita após a liberação do cadastro da prefeita no Portal de Compras do Governo Federal.



Esse processo está em andamento em Brasília, devido à mudança na administração municipal. Assim que a liberação for concluída, a homologação será realizada e os transportes começarão a operar.



Reforçamos que todas as etapas sob nossa responsabilidade até aqui já foram cumpridas, restando apenas o cumprimento desta etapa para o prosseguimento do processo licitatório e efetivação do serviço.



Agradecemos a compreensão de todos."