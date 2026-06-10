Foram registradas 42 reações dentre as 500 mil pessoas que tomaram a vacina da dengue produzida pelo Butantan - Foto: Divulgação

Foram registradas 42 reações dentre as 500 mil pessoas que tomaram a vacina da dengue produzida pelo ButantanFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 11:43

A Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo suspendeu a aplicação da vacina Butantan-DV contra a dengue no município. A decisão segue orientação divulgada pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira (8).

Segundo o comunicado oficial, a medida foi adotada pelo Governo Federal de forma preventiva e cautelar após o registro de eventos raros que estão sendo investigados pelos órgãos responsáveis, entre eles o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan.

A Secretaria de Saúde esclareceu que a suspensão é temporária e permanecerá em vigor até que novas orientações sejam emitidas pelas autoridades sanitárias competentes. O município também reforçou que, de acordo com o Ministério da Saúde, a decisão não invalida a eficácia da vacina nem altera as evidências de proteção observadas até o momento.

Ainda conforme a nota, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde seguirá acompanhando os desdobramentos do caso e manterá a população informada sobre qualquer atualização relacionada à retomada da vacinação.

Em caso de dúvidas, os moradores podem procurar a unidade de saúde mais próxima ou entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde para obter orientações.