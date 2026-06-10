Foram registradas 42 reações dentre as 500 mil pessoas que tomaram a vacina da dengue produzida pelo ButantanFoto: Divulgação
Cantagalo suspende aplicação da vacina Butantan-DV contra dengue
Medida preventiva foi adotada imediatamente pela Secretaria Municipal de Saúde e tem caráter temporário
Inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026 terminam dia 12 de junho
Evento acontece no dia 26 de junho, na Praça da Matriz, e vai eleger a representante da cultura cantagalense
Cantagalo recebe os Jogos Estudantis 2026 a partir de julho
Campeonato acontece entre os dias 2 e 10 de julho e vai reunir alunos de diversas escolas do município
Abertas as inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026
Evento será realizado no dia 26 de junho, na Praça da Matriz
Inteligência Artificial e inovação marcaram a Semana do MEI em Cantagalo
Encontro foi conduzido pelo Sebrae-RJ
Cantagalo abre inscrições para copa de voleibol durante o feriado de Corpus Christi
Torneio contará com disputas nas categorias sub-23 masculino, adulto masculino e feminino
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