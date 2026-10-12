Ex-prefeito de Cantagalo, Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido como Guga de Paula, morreu em um acidente de carro em Euclidelândia - Prefeitura de Cantagalo

Ex-prefeito de Cantagalo, Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido como Guga de Paula, morreu em um acidente de carro em EuclidelândiaPrefeitura de Cantagalo

Publicado 12/10/2026 12:20

A morte do ex-prefeito de Cantagalo Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido como Guga de Paula, provocou manifestações de pesar e repercussão no cenário político da Região Serrana. Ele morreu aos 74 anos, no sábado (10), após um acidente de carro na RJ-152, nas proximidades do distrito de Euclidelândia, em Cantagalo.



Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o veículo conduzido pelo ex-prefeito saiu da pista, capotou e atingiu uma árvore. Guga estava sozinho e morreu no local. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.



A trajetória de Guga de Paula se confunde com a história política recente de Cantagalo. Médico-veterinário e profissional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), ele esteve à frente da Prefeitura por quatro mandatos, totalizando 16 anos de administração municipal. Governou a cidade entre 2005 e 2012 e, posteriormente, de 2017 a 2024.





Prefeitura decreta luto oficial



Em reconhecimento à trajetória do ex-prefeito, a Prefeitura de Cantagalo decretou luto oficial de três dias. A medida também determinou o cancelamento de eventos públicos programados para o fim de semana e para segunda-feira (12), incluindo atrações musicais e festividades do Dia das Crianças. Durante o período, a bandeira do município permaneceu prevista para ser hasteada a meio-mastro nos prédios públicos.





Entidades e políticos manifestam pesar

A prefeita de Cantagalo, Manuela Teixeira, que foi vice-prefeita durante a gestão de Guga de Paula, lamentou a morte do ex-chefe do Executivo municipal. Em uma mensagem emocionada, ela recordou a trajetória política do ex-prefeito, a parceria construída durante os anos de trabalho e o legado deixado por ele na história da cidade.



Tive a honra de ser sua vice-prefeita e trabalhar ao seu lado pela nossa terra. (...) Sua história permanecerá viva em Cantagalo", disse a prefeita em postagem nas redes sociais ( "Hoje, com profunda tristeza, me despeço de Guga de Paula, um homem que marcou a história de Cantagalo. Quatro vezes prefeito, Guga conquistou a confiança do nosso povo e deixou um legado que faz parte da vida e da memória da cidade. Sua partida deixa saudade e uma ausência profundamente sentida.Tive a honra de ser sua vice-prefeita e trabalhar ao seu lado pela nossa terra. (...) Sua história permanecerá viva em Cantagalo", disse a prefeita em postagem nas redes sociais ( texto completo)

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo (ACIACAN) expressou solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que sentem a perda. A entidade desejou força e conforto para enfrentar o momento de luto.



O ex-prefeito de Cordeiro Luciano Batatinha também prestou homenagem, destacando a dedicação de Guga à vida pública e ao desenvolvimento do município. Já Wladimir Garotinho, deputado federal eleito, publicou uma mensagem de despedida na qual recordou o apoio recebido do ex-prefeito e desejou que ele descansasse em paz.



O jornalista e ex-deputado estadual Wanderson Nogueira também se manifestou, lembrando a personalidade marcante de Guga e o vínculo que mantinha com parte da população cantagalense.



A morte encerra uma trajetória de mais de duas décadas de participação direta na política municipal, marcada por quatro vitórias eleitorais para a Prefeitura.