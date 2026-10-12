Ex-prefeito de Cantagalo, Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido como Guga de Paula, morreu em um acidente de carro em EuclidelândiaPrefeitura de Cantagalo
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o veículo conduzido pelo ex-prefeito saiu da pista, capotou e atingiu uma árvore. Guga estava sozinho e morreu no local. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.
A trajetória de Guga de Paula se confunde com a história política recente de Cantagalo. Médico-veterinário e profissional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), ele esteve à frente da Prefeitura por quatro mandatos, totalizando 16 anos de administração municipal. Governou a cidade entre 2005 e 2012 e, posteriormente, de 2017 a 2024.
Prefeitura decreta luto oficial
Entidades e políticos manifestam pesar
Tive a honra de ser sua vice-prefeita e trabalhar ao seu lado pela nossa terra. (...) Sua história permanecerá viva em Cantagalo", disse a prefeita em postagem nas redes sociais (texto completo).
O ex-prefeito de Cordeiro Luciano Batatinha também prestou homenagem, destacando a dedicação de Guga à vida pública e ao desenvolvimento do município. Já Wladimir Garotinho, deputado federal eleito, publicou uma mensagem de despedida na qual recordou o apoio recebido do ex-prefeito e desejou que ele descansasse em paz.
O jornalista e ex-deputado estadual Wanderson Nogueira também se manifestou, lembrando a personalidade marcante de Guga e o vínculo que mantinha com parte da população cantagalense.
A morte encerra uma trajetória de mais de duas décadas de participação direta na política municipal, marcada por quatro vitórias eleitorais para a Prefeitura.
Cantagalo em luto oficial pela morte de Guga de Paula
Ex-prefeito comandou o município por quatro mandatos e recebeu homenagens de representantes políticos e de entidades locais
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