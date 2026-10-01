Concurso leiteiro é tradicional na região - Reprodução redes sociais

Concurso leiteiro é tradicional na regiãoReprodução redes sociais

Publicado 01/10/2026 11:16 | Atualizado 01/10/2026 11:38

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, em uma ação conjunta com comissões de moradores e organizadores locais, oficializou o lançamento da programação para a 44ª edição do tradicional Concurso Leiteiro de Santa Rita da Floresta. Consagrado ao longo das últimas décadas como uma das principais celebrações do calendário agropecuário da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o evento será sediado entre os dias 7 e 11 de outubro no Parque de Exposições do segundo distrito.

A festividade tem como grande objetivo exaltar a vocação pecuária do interior fluminense, homenagear a dedicação do produtor rural e reunir criadores de diversas propriedades para expor animais de expressivo padrão genético durante as cobiçadas disputas de ordenha.



Valorização da pecuária e atrações para toda a família



A competição técnica constitui o coração da festa e atrai a atenção de especialistas e pecuaristas de várias partes do estado. Ao longo dos cinco dias de evento, os animais inscritos nas categorias de vacas e novilhas passam por pesagens oficiais rigorosas e acompanhamento constante de técnicos especializados, que mensuram com precisão a produtividade e a qualidade do leite gerado para definir os campeões do ano.

Paralelamente às disputas no galpão de ordenha, a organização preparou uma infraestrutura abrangente para acolher a população local e os visitantes de municípios vizinhos. O espaço do evento abrigará uma feira de artesanato com trabalhos desenvolvidos por artesãos da região, uma praça de alimentação diversificada recheada de pratos da culinária típica interiorana, parques de diversão para as crianças e uma grade de apresentações musicais gratuitas todas as noites, garantindo momentos de lazer e convivência familiar para todas as idades.



Impacto positivo na economia e no turismo de Cantagalo

Com forte vocação rural e décadas de história, a pecuária de leite é um dos pilares da identidade econômica e cultural de Cantagalo. A atividade destaca-se hoje pela excelência na melhoria genética do rebanho e pela alta produtividade no campo. Além de movimentar a economia e fixar o produtor no interior, a tradição virou patrimônio cultural, celebrado em tradicionais concursos de ordenha que reúnem a comunidade, valorizam o setor agropecuário e impulsionam o turismo regional.



A entrada no parque de exposições é gratuita em todos os dias de programação.

Programação Completa de Atividades e Shows

07/10 (Quarta-feira)

Ao longo do dia: Chegada dos animais ao Parque de Exposições

18h00: Abertura oficial do evento



08/10 (Quinta-feira)

08h00: Esgota Oficial do Torneio

20h00: 1ª Ordenha

21h00: Show com Luciano do Forró



09/10 (Sexta-feira)

08h00: 2ª Ordenha

20h00: 3ª Ordenha

22h00: Show com Pedro Garcia



10/10 (Sábado)

08h00: 4ª Ordenha

16h00: Leilão de Prendas e Animais

20h00: 5ª Ordenha

22h00: Show com Batidão Sertanejo

00h00: Show com Carreteiros do Forró



11/10 (Domingo)

08h00: 6ª Ordenha

10h00: Cerimônia de Entrega das Premiações

11h00: 1º Poeirão dos Amigos

21h00: Show de encerramento com Leandro Gomes