Concurso leiteiro é tradicional na regiãoReprodução redes sociais

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Jannaina Costa
A Prefeitura Municipal de Cantagalo, em uma ação conjunta com comissões de moradores e organizadores locais, oficializou o lançamento da programação para a 44ª edição do tradicional Concurso Leiteiro de Santa Rita da Floresta. Consagrado ao longo das últimas décadas como uma das principais celebrações do calendário agropecuário da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o evento será sediado entre os dias 7 e 11 de outubro no Parque de Exposições do segundo distrito.
A festividade tem como grande objetivo exaltar a vocação pecuária do interior fluminense, homenagear a dedicação do produtor rural e reunir criadores de diversas propriedades para expor animais de expressivo padrão genético durante as cobiçadas disputas de ordenha.

Valorização da pecuária e atrações para toda a família

A competição técnica constitui o coração da festa e atrai a atenção de especialistas e pecuaristas de várias partes do estado. Ao longo dos cinco dias de evento, os animais inscritos nas categorias de vacas e novilhas passam por pesagens oficiais rigorosas e acompanhamento constante de técnicos especializados, que mensuram com precisão a produtividade e a qualidade do leite gerado para definir os campeões do ano.
Paralelamente às disputas no galpão de ordenha, a organização preparou uma infraestrutura abrangente para acolher a população local e os visitantes de municípios vizinhos. O espaço do evento abrigará uma feira de artesanato com trabalhos desenvolvidos por artesãos da região, uma praça de alimentação diversificada recheada de pratos da culinária típica interiorana, parques de diversão para as crianças e uma grade de apresentações musicais gratuitas todas as noites, garantindo momentos de lazer e convivência familiar para todas as idades.

Impacto positivo na economia e no turismo de Cantagalo
Com forte vocação rural e décadas de história, a pecuária de leite é um dos pilares da identidade econômica e cultural de Cantagalo. A atividade destaca-se hoje pela excelência na melhoria genética do rebanho e pela alta produtividade no campo. Além de movimentar a economia e fixar o produtor no interior, a tradição virou patrimônio cultural, celebrado em tradicionais concursos de ordenha que reúnem a comunidade, valorizam o setor agropecuário e impulsionam o turismo regional.
A entrada no parque de exposições é gratuita em todos os dias de programação.
Programação Completa de Atividades e Shows
07/10 (Quarta-feira)
Ao longo do dia: Chegada dos animais ao Parque de Exposições
18h00: Abertura oficial do evento

08/10 (Quinta-feira)
08h00: Esgota Oficial do Torneio
20h00: 1ª Ordenha
21h00: Show com Luciano do Forró

09/10 (Sexta-feira)
08h00: 2ª Ordenha
20h00: 3ª Ordenha
22h00: Show com Pedro Garcia
10/10 (Sábado)
08h00: 4ª Ordenha
16h00: Leilão de Prendas e Animais
20h00: 5ª Ordenha
22h00: Show com Batidão Sertanejo
00h00: Show com Carreteiros do Forró

11/10 (Domingo)
08h00: 6ª Ordenha
10h00: Cerimônia de Entrega das Premiações
11h00: 1º Poeirão dos Amigos
21h00: Show de encerramento com Leandro Gomes
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