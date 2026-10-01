Concurso leiteiro é tradicional na regiãoReprodução redes sociais
Valorização da pecuária e atrações para toda a família
A competição técnica constitui o coração da festa e atrai a atenção de especialistas e pecuaristas de várias partes do estado. Ao longo dos cinco dias de evento, os animais inscritos nas categorias de vacas e novilhas passam por pesagens oficiais rigorosas e acompanhamento constante de técnicos especializados, que mensuram com precisão a produtividade e a qualidade do leite gerado para definir os campeões do ano.
Impacto positivo na economia e no turismo de Cantagalo
Com forte vocação rural e décadas de história, a pecuária de leite é um dos pilares da identidade econômica e cultural de Cantagalo. A atividade destaca-se hoje pela excelência na melhoria genética do rebanho e pela alta produtividade no campo. Além de movimentar a economia e fixar o produtor no interior, a tradição virou patrimônio cultural, celebrado em tradicionais concursos de ordenha que reúnem a comunidade, valorizam o setor agropecuário e impulsionam o turismo regional.
07/10 (Quarta-feira)
Ao longo do dia: Chegada dos animais ao Parque de Exposições
18h00: Abertura oficial do evento
08/10 (Quinta-feira)
08h00: Esgota Oficial do Torneio
20h00: 1ª Ordenha
21h00: Show com Luciano do Forró
09/10 (Sexta-feira)
08h00: 2ª Ordenha
20h00: 3ª Ordenha
22h00: Show com Pedro Garcia
08h00: 4ª Ordenha
16h00: Leilão de Prendas e Animais
20h00: 5ª Ordenha
22h00: Show com Batidão Sertanejo
00h00: Show com Carreteiros do Forró
11/10 (Domingo)
08h00: 6ª Ordenha
10h00: Cerimônia de Entrega das Premiações
11h00: 1º Poeirão dos Amigos
21h00: Show de encerramento com Leandro Gomes
Santa Rita da Floresta se prepara para mais um Concurso Leiteiro
Evento no 2º distrito de Cantagalo acontece de 7 a 11 de outubro e reúne pecuaristas, shows, atrativos culturais e o melhor da produção agropecuária regional.
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