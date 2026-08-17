Cantagalo tem 15.180 eleitores aptos a votar. Senado Federal
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Cantagalo
101ª Zona Eleitoral, que atende o município, está entre as unidades que terão funcionamento especial até novembro
Sebrae oferece programação gratuita com palestras e oficina em Cantagalo
Atividades abordam carreira, empreendedorismo, desenvolvimento profissional e agroindustrialização
Cantagalo recebe 4º Encontro de Parapente com pilotos de vários estados
Evento será realizado de 29 a 30 de agosto, na Rampa do Morro do Urubu, com R$ 5 mil em prêmios
Galo Bier Fest chega à 8ª edição com shows e cervejas artesanais
Festival será realizado de 7 a 9 de agosto, na Praça da Matriz, com shows gratuitos e gastronomia
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Cantagalo
Visita no dia 13 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
Semifinais do Municipal de Futsal movimentam Cantagalo dia 31 de julho
Quatro equipes disputam duas vagas na grande final da competição
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