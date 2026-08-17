Cantagalo tem 15.180 eleitores aptos a votar. - Senado Federal

Cantagalo tem 15.180 eleitores aptos a votar. Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:04

Eleitores de Cantagalo terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. A 101ª Zona Eleitoral, responsável pelo município, está entre as unidades incluídas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na escala de plantões de agosto.

O atendimento começou no sábado (15) e acontece das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. Segundo o TRE-RJ, o esquema especial seguirá até 9 de novembro e tem como objetivo ampliar as possibilidades de atendimento e esclarecer dúvidas dos eleitores durante o período eleitoral. O endereço é rua Olívia Teixeira da Silva, 85, Centro.

Cantagalo tem 15.180 eleitores aptos a votar. O primeiro turno das eleições gerais será realizado em 4 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro.

O prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais ou regularizar pendências terminou em 6 de maio. O atendimento presencial, portanto, ocorre neste momento principalmente para orientações relacionadas ao processo eleitoral.

Atendimento pelo WhatsApp

Além dos plantões, o TRE-RJ mantém atendimento pelo WhatsApp, disponível 24 horas por dia, pelo número (21) 3436-9000. O Disque TRE-RJ também atende de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e passará a funcionar aos fins de semana e feriados das 14h às 19h a partir de 5 de setembro.

Cantagalo integra a relação de municípios da Região Serrana e do entorno que terão unidades da Justiça Eleitoral abertas durante os plantões de agosto. Também estão na lista Bom Jardim, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Teresópolis.