Pacientes devem realizar o agendamento diretamente na recepção da unidade - Magnific

Pacientes devem realizar o agendamento diretamente na recepção da unidadeMagnific

Publicado 28/07/2026 00:00

A Prefeitura de Cantagalo passou a oferecer atendimento odontológico em horário noturno na Policlínica Municipal Wilder Sebastião de Paula. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente para trabalhadores e estudantes que têm dificuldade de comparecer às consultas durante o expediente convencional.

Os atendimentos são realizados todas as terças-feiras, das 17h às 20h. Para utilizar o serviço, os pacientes devem realizar o agendamento diretamente na recepção da unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A Policlínica Municipal Wilder Sebastião de Paula está localizada na Praça Miguel Santos, s/nº, Loteamento Vila Bella, anexa ao Hospital de Cantagalo.