Pacientes devem realizar o agendamento diretamente na recepção da unidadeMagnific
Semifinais do Municipal de Futsal movimentam Cantagalo dia 31 de julho
Quatro equipes disputam duas vagas na grande final da competição
Cantagalo tem atendimento odontológico noturno na Policlínica Municipal
Serviço funciona às terças-feiras, das 17h às 20h,
Cantagalo implanta programa para prevenção de doenças ocupacionais
Iniciativa orienta trabalhadores, fortalece a vigilância em saúde e amplia o atendimento nas unidades da Estratégia Saúde da Família
Cantagalo divulga calendário da vacinação contra a influenza
Vacina é destinada a pessoas a partir de 6 meses de idade e acontece entre os dias 1º e 2 de julho nas ESFs do município
Cantagalo suspende aplicação da vacina Butantan-DV contra dengue
Medida preventiva foi adotada imediatamente pela Secretaria Municipal de Saúde e tem caráter temporário
Inscrições para concurso Garota Cantagalo 2026 terminam dia 12 de junho
Evento acontece no dia 26 de junho, na Praça da Matriz, e vai eleger a representante da cultura cantagalense
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